Столица прихорашивается

К 3 июля Минск будет выглядеть по высшему разряду. Уже сегодня первые признаки праздничных декораций появились на улицах города.

Тысячи флажков, десятки пилонов и других красочных декоративных элементов - к 3 июля столица преобразится до неузнаваемости.

Дождь не мешает наводить красоту на столичных улицах. Броские растяжки, неожиданные пилоны, пугающие масштабом флаговые конструкции и огромные панно. Набор элементов для украшения города к празднику в принципе стандартный. Вся новизна в креативном подходе художников. Бригада креаторов этого года состоит всего из восьми человек. Игра с цветами национальной символики и попытка не бояться внести свежую струю в классические мотивы - их задача.

Самые яркие впечатления по версии тех, кто украшает город, празднующие белорусы получат в вечернее время. Яркую подсветку не отключат до утра. А к стандартным лампочкам добавят тематические электрические композиции. На главных площадках - у стелы "Минск - город герой" и у Дворца Республики установят уникальные светодиодные конусы. А над Проспектом Независимости в районе улицы Ленина растянут "звездное небо". Остальное пространство украсят гирляндами.

Самое удивительное в этой красоте - она фактически "одноразовая". Сразу после Дня Независимости все атрибуты большого праздника исчезнут, чтобы появится перед следующим торжеством, но уже совсем другими. Еще более праздничными.