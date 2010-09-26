«Дожинки-2010» изменили Лиду до неузнаваемости, но обновление продолжится

В Лиде завершился республиканский фестиваль «Дожинки-2010». К празднику город полностью изменился. Было реконструировано более 200 объектов, освоено 350 миллиардов рублей.

До открытия Ледового дворца ещё больше часа, а у входа уже десятки лидчан, желающих опробовать новый лёд. Павел Пятаев хочет записаться в создаваемую хоккейную команду. Чтобы быть первым, сегодня проснулся в 6 утра.

Павел Пятаев, житель г. Лида:

Мне вообще нравится хоккей. И вот такая возможность появилась играть каждый день. Раньше мы могли играть только зимой, может быть ещё весной чуть-чуть.

Ледовый дворец и ещё несколько спортивных комплексов стали долгожданными подарками для лидчан к «Дожинкам». Теперь набирают желающих в детские и взрослые секции более чем по 20 видам спорта.

Республиканский фестиваль полностью изменил облик всей Лиды. Подготовились к празднику основательно — реконструировали почти три сотни объектов, поменяли устаревшие коммуникации, построили десятки новых дорог.

Андрей Худык, председатель Лидского райисполкома:

Самым главным объектом, мне кажется, стал Лидский замок, жемчужина, историческая ценность Лиды. Безусловно, это спортивный комплекс, это жилые дома, это дворовые территории, это транспортные развязки.

К Дожинкам в Лиде воплотили в жизнь такие проекты, которые ещё несколько лет назад считались чем-то из области фантастики. К примеру, там, где ещё в начале лета было непроходимое болото, сегодня новый широкий проспект. Из обыкновенного райцентра меньше чем за полгода Лида превратилась в современный европейский город. Такое преобразование города и в такие короткие сроки не оставило равнодушными даже иностранных гостей.

Вадим Цыганков, глава Колаченского муниципального района Омской области (Россия):

Я восхищён той работой, которую проделали при подготовке этого города к празднованию. Больше всего восхищён людьми, которые это совершили. Это действительно сделано с теплотой и заботой. И то, что я увидел, приводит в полный восторг

Праздник хоть и завершился, но обновления продолжатся. Кроме Лиды, планируется провести реконструкцию и во всех деревнях района.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, телекомпания СТВ, Лида, Гродненская область.