«Допрос только про тебя». Как ветеран войны избежала ареста и преследования гестапо

Новости Беларуси. В Заводском районе поздравили ветеранов войны с предстоящим Днем Победы. Сказать слова благодарности и пожелать крепкого здоровья приехали руководство и сотрудники районной администрации, молодежь и школьники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего на территории Заводского района проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них и Нина Георгиевна Пашковская. В 2022 году она отметит вековой юбилей. Пообщалась с ветераном корреспондент СТВ Мария Царикевич.

У Нины Георгиевны Пашковской в 2022 году круглая и красивая дата – 100 лет. На войну попала в 22 года, поэтому помнит все, будто это было вчера. Каждый день. Была связной партизан, всю важную информацию о передвижении техники, местоположении немцев передавала в отряд.

Нина Пашковская, ветеран Великой Отечественной войны:

Меня встречает одна девушка и говорит: «Уходи, вчера выпустили [имя неразборчиво – прим. ред.] из гестапо и был весь допрос только про тебя, уходи. Я пошла, домой вернулась, потом пошла в Чашникский район – там папина сестра жила.