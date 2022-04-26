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«Допрос только про тебя». Как ветеран войны избежала ареста и преследования гестапо

26 апреля 2022 13:53
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Новости Беларуси. В Заводском районе поздравили ветеранов войны с предстоящим Днем Победы. Сказать слова благодарности и пожелать крепкого здоровья приехали руководство и сотрудники районной администрации, молодежь и школьники, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего на территории Заводского района проживают 62 ветерана Великой Отечественной войны. Среди них и Нина Георгиевна Пашковская. В 2022 году она отметит вековой юбилей.  

Пообщалась с ветераном корреспондент СТВ Мария Царикевич.  

«Допрос только про тебя». Как ветеран войны избежала ареста и преследования гестапо-1

У Нины Георгиевны Пашковской в 2022 году круглая и красивая дата – 100 лет. На войну попала в 22 года, поэтому помнит все, будто это было вчера. Каждый день. Была связной партизан, всю важную информацию о передвижении техники, местоположении немцев передавала в отряд.  

«Допрос только про тебя». Как ветеран войны избежала ареста и преследования гестапо-4

Нина Пашковская, ветеран Великой Отечественной войны:  
Меня встречает одна девушка и говорит: «Уходи, вчера выпустили [имя неразборчиво – прим. ред.] из гестапо и был весь допрос только про тебя, уходи. Я пошла, домой вернулась, потом пошла в Чашникский район – там папина сестра жила.  

«Допрос только про тебя». Как ветеран войны избежала ареста и преследования гестапо-7

Потом была медсестрой. Помощь оказывала прям в отряде. Много всего видела и пережила. Но день Победы Нина Георгиевна вспоминает каждый раз с особой радостью. Встретила его в Сенницком районе. Душа пела, сердце прям выпрыгивало. Вскоре переехала в столицу. 

Подробности в видеоматериале.  

# Великая Отечественная война # общество # Нина Пашковская # Мария Царикевич # Сергей Масляк # Фотофакт

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