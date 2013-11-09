Дома временного или сезонного совместного проживания для пожилых людей появились в Могилевской области

Новости Беларуси. В Могилевской области появились «дома-зимовки». Это новая услуга. В доме временного или сезонного совместного проживания в холодный период года вместе коротают дни и ночи пожилые люди. Таковых уже 4 человека - жители деревень Кунцы и Дудаковичи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионерки из Круглянского района еще недавно жили в разных деревнях. А теперь ведут совместное хозяйство. Татьяна и Нина стали первыми участницами экспериментальной программы. Одинокие сельчане объединяются под одной крышей на период холодов.

Татьяна Шлык:

Курей кормим, собаку, котов. Сварим что-нибудь в печи. Грубку протопим.

Татьяна Михайловна уже разменяла девятый десяток. Пятеро детей, девять внуков и правнуков больше десятка. Все живут далеко, навещают только в выходные. Зовут в столицу, говорит пенсионерка, но покидать родные места она не собирается.

Татьяна Шлык:

Не хочу я ехать, там воздух тяжелый. Лазит на высокие этажи. Никуда не выйду там, а выйду, так заблужусь.

Соцработники таким пенсионерам стараются оказывать максимальную поддержку. Летом - помогают отсеяться, осенью – собрать урожай. Куда сложнее зимой. Сельский дом нужно протапливать ежедневно. Да и одному старику в четырех стенах не комфортно. Вот и решили одним махом все проблемы. Нина Михайловна на предложение о подселении соседки откликнулась с энтузиазмом. По такому случаю даже решили обзавестись поросенком.

Нина Дунаева:

Живем мы с Михайловной дружно. Ее дети приезжают и мои. Нам весело. Большая дружная семья.

Первый и главный помощник пенсионерок – Виктор Иванович. Соцработник живет в соседней деревне. Своих подопечных навещает ежедневно. Печь протопит, воды принесет. За ним старушки, как за каменной стеной.

Виктор Лапета, социальный работник Центра социального обслуживания населения Круглянского района:

Дрова принесу, воды. Лошадь есть. Помогаю огород посеять. Грядки. Все это помогаю. Любые просьбы.

Один из вариантов решения проблемы с одинокими стариками – специализированные интернаты. Другой – больницы сестринского ухода. Но это – не выход для тех, кто еще полон сил и энергии, уверяют соцработники.

Лидия Терешкова, директор Центра социального обслуживания населения Круглянского района:

Люди остаются в привычных условиях, в населенном пункте, где они родились и прожили долгое время. Здесь им сподручнее и привычнее. А в интернаты они не хотят.

Пока в районе только два экспериментальных дома. И, несмотря на то, что настоящие холода еще не наступили, жильцы успели ощутить удобства совместного проживания. Не исключено, что уже в ближайшее время вот таких домов зимовки станет гораздо больше.