Дмитрий Шевцов о лечении посредством Интернета: «Должна быть максимальная доступность в оказании медицинской помощи»

Новости Беларуси. Уже опустел холл Дворца Республики. Делегаты занимают свои места в зале, чтобы ровно в 10:00 приступить к дискуссии. Интересное замечание: дамы сегодня в более пестрых нарядах, в более приподнятом настроении. Предполагаю, что сегодняшняя дискуссия тоже будет весьма интересной, на пользу будущему нашей страны, потому что сегодня мы вновь свидетели исторического момента построения стратегии на ближайшие пять лет.

У нас очередной гость – Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального собрания. Дмитрий Евгеньевич, доброе утро! Говорят, с идеей нужно переспать. Вчера очень много было сказано и по вашей сфере – здравоохранению. И в принципе по социальной сфере. С какими мыслями вы утром проснулись?

Дмитрий Шевцов, делегат пятого Всебелорусского народного собрания, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Вы знаете, мысли очень хорошие, очень светлые, потому что на ближайшие пять лет и вообще как вектор дальнейшего развития – это социально ориентированное государство и бесплатная медицинская помощь. Это самые главные вещи, которыми уже стоит гордиться.

Тот самый тезис, главный тренд ближайшего пятилетия – качество жизни. Оно же напрямую зависит от вашей сферы. Как говорят в народе, будет здоровье – будет и все остальное. По этому принципу будем жить?

Дмитрий Шевцов:

Индекс развития, конечно, состоит из медицинских показателей в том числе.

А чем порадуете? Уходящая пятилетка была весьма показательная, в том числе и для нас, журналистов. И про трансплантацию органов мы рассказывали, и про открытие медицинских центров. И сейчас медицина идет по пути создания таких медицинских комплексов, в том числе региональных. Что будет дальше? Что нового будет?

Дмитрий Шевцов:

Вы знаете, медицина никогда не стоит на месте. И мы наметили свое движение в развитии системы здравоохранения вперед. Об этом было сказано и вчера, и ранее говорилось. Мы говорили, что будет окончательно внедрено электронное здравоохранение. Мы говорим уже об окончании информатизации.

Что это значит? Что будут консультировать посредством Интернета врачи?

Дмитрий Шевцов:

В том числе.

Многим это кажется фантастикой.

Дмитрий Шевцов:

Вы знаете, 30 лет назад мобильный телефон тоже был фантастикой, а сейчас… А трансплантация была вообще несбыточная вещь в таком маленьком государстве, как Беларусь. Сегодня мы можем говорить о том, что мы можем заказать талон, не выходя из дома. Мы можем любые другие услуги узнать тоже посредством Интернета. У нас будет электронная амбулаторная карта. Это пошаговая стратегия. Здесь повсеместно – это тоже вариант. Вдруг оно пойдет, вдруг не пойдет. Поэтому есть пилотные проекты. Одна область, один регион работает над этим пилотным проектом, другая – над другим. Потом оцениваются слабые и сильные стороны, шлифуются, потом дальше идет распространяться на всю систему здравоохранения. Это очень правильно. Когда мы закончим информатизацию, однозначно, станет намного легче. И врачам, и пациентам станет больше доступности. Мы говорим о том, что когда мы завершим информатизацию, не надо будет направлять, к примеру, если мы берем пациента из глубинки, в районный центр, чтобы его доктор посмотрел. Здесь можно, не выходя из амбулатории врачебной, сделать посредством телекоммуникаций конференц-связь, проконсультировать его визуально с любым специалистом. И это уже большой плюс. Во-первых, сокращается доступность, во-вторых, повышается качество.

Тем более что ваши коллеги из Министерства связи и информатизации обещали оптоволокно в каждый дом и быстрый Интернет.

Дмитрий Шевцов:

Да, по многим городам это уже есть, в том числе по областным. И это уже очень серьезная вещь, конечно. И еще одна очень важная вещь – это развитие первичной системы здравоохранения по принципу семейного врача или врача общей практики. Это тоже передовая и очень правильная вещь. Если мы берем районы, то врачи в амбулаториях давно работают по принципу врача общей практики. Должна быть максимальная доступность в оказании медицинской помощи. То же самое мы идем по крупным городам и внедряем врача общей практики.

В ближайшие годы решите вопрос узких специалистов? В маленьких городах, в райцентрах далеко не всегда можно сегодня на завтра, сегодня на послезавтра записаться к узкому специалисту.

Дмитрий Шевцов:

Когда мы закончим информатизацию, когда мы сможем посредством телекоммуникации связываться с любыми специалистами, когда мы введем практику врача общей практики, который будет не только терапевтический профиль лечить, но и сможет какую-то патологию уха-горла-носа, офтальмологическую, малую хирургическую в рамках своей компетенции сделать. И если у него возник вопрос, он может проконсультироваться с профильным специалистом другого звена, надо ли будет внедрять этих специалистов повсеместно? А если не надо, то мы сэкономим колоссальные бюджетные деньги. Надо рассматривать с этой точки зрения тоже.