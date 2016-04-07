Дмитрий Киселев: Я не чувствую себя причастным к государственному перевороту, который произошел в Украине

Новости Беларуси. 7 апреля в белорусской столице открылся новый пресс-центр российского международного информационного агентства. Представить его в Минск приехал московский журналист и телеведущий Дмитрий Киселев.

Ожидалось, что главной темой встречи станет 20-летие Союза Беларуси и России, однако уже практически с начала пресс-конференции разговор ушел далеко в сторону.

20 лет сотрудничества в 20 снимках. Каждое фото — это ключевой момент в истории белорусско-российской интеграции. Здесь и подписание соглашений между странами, и встречи на самом высоком уровне.

В контексте не столько искусства, сколько истории выставка расставила акценты в хронике событий последних 20 лет. Интеграция в лицах. На фото — дипломаты, политики и духовенство. Персоны, которые способствовали укреплению дружбы двух стран.

Выставка была своего рода прелюдией перед первой, и, пожалуй, по-настоящему жаркой пресс-конференцией. Главным спикером которой, по выбору самих журналистов, стал известный российский телеведущий Дмитрий Киселев. И вся ирония в том, что белорусские акулы пера проявили прямо-таки киселевскую напористость и прямоту. Первый вопрос в лоб. Украина.

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства (РОССИЯ):

Я не чувствую себя причастным к государственному перевороту, который произошел в Украине.

Дальше — больше. С каждым вопросом градус полемики только накаляется. Еще не остывший «панамский скандал», компрометирующий российских политиков, стал очередным вызовом для телеведущего.

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства (РОССИЯ):

Их не изобретала ни Россия, ни Беларусь. Это западная технология ухода от налогов, поэтому в России точно не поощряется оффшорная экономика.

Провокационных вопросов в этот день прозвучит еще немало. Впрочем, на каждый из них, опытный журналист ответит, правда, иногда уходя от самого вопроса.

Дмитрий Киселев, генеральный директор международного информационного агентства (РОССИЯ):

У нас еще нет культуры критики. Люди начинают переходить на личности, оскорблять друг друга. В результате появляется принцип: чем хуже, тем лучше.

Между тем, за жаркими спорами журналисты забыли о главном. Ведь основным информационным поводом сегодня была презентация нового медиапространства.

Открытие такого пресс-центра — один из ключевых моментов в вопросе медиаинтеграции и не только. У Беларуси как у источника информации появилась возможность расширить круг своей аудитории, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.