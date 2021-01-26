Для обогрева теплиц и отопления котельных. Как используют новогодние ёлки после праздников?

Новости Беларуси. Новогодние ели в Могилеве отправляют на утилизацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новогодние ели в Могилеве отправляют на утилизацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После Рождества жители города стали активно прощаться с новогодними деревьями. Ежедневно сразу несколько машин отдельно собирают ели по всему городу. По наблюдениям работников спецавтопредприятия, больше всего лесные красавицы пользовались спросом у жителей молодых микрорайонов.
Бронислава Юрченко, начальник участка санитарной очистки Могилева:
В эти послепраздничные дни у нас прибавилось работы. Наши граждане активно расстаются с новогодними красавицами. В дальнейшем мы их собираем, перевозим на полигон «Зеленстроя», там они превращаются в щепу и еще раз приносят пользу – для отопления котельных, ну и для каких-то других целей.
Щепу также используют для обогрева теплиц могилевского «Зеленстроя». Здесь уже слышно дыхание весны: цветут и плодоносят цитрусовые деревья, уже готова рассада для главного праздника марта.