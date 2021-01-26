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Для обогрева теплиц и отопления котельных. Как используют новогодние ёлки после праздников?

26 января 2021 07:13
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Новости Беларуси. Новогодние ели в Могилеве отправляют на утилизацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для обогрева теплиц и отопления котельных. Как используют новогодние ёлки после праздников?-1

После Рождества жители города стали активно прощаться с новогодними деревьями. Ежедневно сразу несколько машин отдельно собирают ели по всему городу. По наблюдениям работников спецавтопредприятия, больше всего лесные красавицы пользовались спросом у жителей молодых микрорайонов.

Для обогрева теплиц и отопления котельных. Как используют новогодние ёлки после праздников?-4

Бронислава Юрченко, начальник участка санитарной очистки Могилева:
В эти послепраздничные дни у нас прибавилось работы. Наши граждане активно расстаются с новогодними красавицами. В дальнейшем мы их собираем, перевозим на полигон «Зеленстроя», там они превращаются в щепу и еще раз приносят пользу для отопления котельных, ну и для каких-то других целей.

Для обогрева теплиц и отопления котельных. Как используют новогодние ёлки после праздников?-7

Щепу также используют для обогрева теплиц могилевского «Зеленстроя». Здесь уже слышно дыхание весны: цветут и плодоносят цитрусовые деревья, уже готова рассада для главного праздника марта.

# Экология # общество # Бронислава Юрченко # Фотофакт

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