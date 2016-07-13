Прямой эфир

Для минских «скорых» приобрели электрокардиографы и портативные дефибрилляторы

13 июля 2016 18:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Скорая помощь автомобилям медиков. Современное оборудование для оснащения столичной службы «103» приобретено за счет городского бюджета.

Это 51 электрокардиограф и сорок два портативных дефибриллятора. 

Эти медицинские приборы часто позволяют спасти жизнь человеку с помощью электроимпульсной терапии при нарушениях сердечного ритма.

Также появилась возможность оперативно делать кардиограммы сердца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице круглосуточно работают 158 бригад скорой медицинской помощи. Все автомобили, на которых ездят медицинские бригады, оснащены современной техникой, оборудованы видео-регистраторами и подключены к централизованной системе спутникового мониторинга.

Недавно скорая помощь обзавелась четырьмя десятками новых автомобилей.

# общество # Медицина

Другие новости рубрики

Все новости
Сотни километров стрижек и знакомств: по Беларуси колесит бесплатная парикмахерская
13 июля 2016 17:44

Сотни километров стрижек и знакомств: по Беларуси колесит бесплатная парикмахерская

Вылечить рак в последней стадии: белорусские врачи провели уникальную операцию
13 июля 2016 16:58

Вылечить рак в последней стадии: белорусские врачи провели уникальную операцию

Белорусские врачи провели уникальную операцию: лечение онкологии с помощью биоклеточной технологии
13 июля 2016 15:17

Белорусские врачи провели уникальную операцию: лечение онкологии с помощью биоклеточной технологии