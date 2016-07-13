Для минских «скорых» приобрели электрокардиографы и портативные дефибрилляторы

Новости Беларуси. Скорая помощь автомобилям медиков. Современное оборудование для оснащения столичной службы «103» приобретено за счет городского бюджета.

Это 51 электрокардиограф и сорок два портативных дефибриллятора.

Эти медицинские приборы часто позволяют спасти жизнь человеку с помощью электроимпульсной терапии при нарушениях сердечного ритма.

Также появилась возможность оперативно делать кардиограммы сердца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В столице круглосуточно работают 158 бригад скорой медицинской помощи. Все автомобили, на которых ездят медицинские бригады, оснащены современной техникой, оборудованы видео-регистраторами и подключены к централизованной системе спутникового мониторинга.

Недавно скорая помощь обзавелась четырьмя десятками новых автомобилей.