Директором Минского метрополитена назначен Ростислав Юреня

Раньше он руководил работой трамвайного парка, транспортной сфере посвятил более 30 лет.

Производственное объединение «Коммунальное хозяйство Мингорисполкома» возглавил Эдуард Зотов. До вступления в эту должность он был заместителем директора хоккейного клуба «Юность-Минск», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Желаю удачи руководителям, большая работа должна быть проведена по метрополитену. Должен быть выполнен в этом году весь тот круг мероприятий, который был определён технической комиссией, не надо полтора года ждать.