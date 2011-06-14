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Директором Минского метрополитена назначен Ростислав Юреня

14 июня 2011 08:11
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Раньше он руководил работой трамвайного парка, транспортной сфере посвятил более 30 лет.

Производственное объединение «Коммунальное хозяйство Мингорисполкома» возглавил Эдуард Зотов. До вступления в эту должность он был заместителем директора хоккейного клуба «Юность-Минск», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Желаю удачи руководителям, большая работа должна быть проведена по метрополитену. Должен быть выполнен в этом году весь тот круг мероприятий, который был определён технической комиссией, не надо полтора года ждать.

# общество # Отставки и назначения в Беларуси

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