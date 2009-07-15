Директора четырех белорусских молочных заводов и одного мясокомбината освобождены от должностей

Формулировка — «за ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей в части принятия мер по совершенствованию работы организаций и формированию единой ценовой политики на продукцию».

Соответствующее постановление Совета Министров подписал сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.

В открытых акционерных обществах «Оршанский молочный комбинат», «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока», «Слуцкий сыродельный комбинат» и «Быховмолоко» допущен значительный рост остатков готовой продукции, высокая убыточность ее реализации.

Так, на 1 июля 2009 года соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства в ОАО «Оршанский молочный комбинат», «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока», «Слуцкий сыродельный комбинат» достигло соответственно 107,4%, 118,6% и 106,8% при установленных заданиях на год 30%, 58% и 60%.

По результатам работы за январь-апрель 2009 года не выполнены задания по уровню рентабельности реализованной продукции. Долгое время на предприятиях не проводилась глубокая реконструкция, смена ассортимента продукции и, как следствие, нанесен ущерб от продажи продукции в убыток. Кроме того, в готовой продукции этих организаций, а также открытого акционерного общества «Слонимский мясокомбинат» присутствовали антибиотики.

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации исключены из перечня организаций, имеющих право экспортировать в Российскую Федерацию продукцию животного происхождения, открытые акционерные общества «Слуцкий сыродельный комбинат» и «Слонимский мясокомбинат». Повторное обнаружение в готовой продукции антибиотиков может привести к исключению открытых акционерных обществ «Оршанский молочный комбинат», «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» и «Быховмолоко» из указанного перечня.

Принимая во внимание изложенное, Совет Министров постановил председателям облисполкомов в установленном порядке освободить с 15 июля 2009 года от занимаемой должности директоров ОАО «Оршанский молочный комбинат» В.В. Грабовского, ОАО «Октябрьский завод сухого обезжиренного молока» М.Л. Шейко, ОАО «Слонимский мясокомбинат» В.К. Наруту, ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат» В.Н. Латыговского, ОАО «Быховмолоко» Н.Н. Козюлько.

В документе также содержится предупреждение руководителей молокоперерабатывающих организаций о персональной ответственности за реализацию бизнес-планов развития организаций, включая проведение реконструкции и технического переоснащения, выполнение прогнозных балансов производства и реализации молочной продукции на 2009 год (поручение от 9 июля 2009 года № 06/01/25пр) и снижение складских запасов продукции, сообщает БЕЛТА.