Директор Республиканского общественного объединения «Белорусский фонд», лауреат премии «За духовное возрождение»: «Дети — самое главное, что есть в жизни»

Александр Трухан, директор Республиканского общественного объединения «Белорусский фонд», лауреат премии « За духовное возрождение-2013» — в гостях у программы «Утро» на СТВ:

Александр Трухан:

Это большая честь, это очень высокая награда для нашей организации, для общественной организации, которая работают уже 25 лет. 25 лет для любой организации — это очень большой срок. А, если учесть, что все наши программы, которые мы реализуем — это программы очень конкретные, долгосрочные программы. Мы помогли тысячам, наверное, даже десяткам тысяч детей-сирот, больных детей, поэтому это, наверное, оценка нашего труда и в то же время это аванс, какой-то стимул для нашей дальнейшей работы.

Сколько человек на данный момент у Вас работает? Чем они занимаются?

Александр Трухан:

Наша организация работает очень прозрачно. Если говорить о структуре, то наш главный корпус находится в Минске, 6 областных отделений и 74 зарегистрированных или поставленных на учет в районных отделениях, городах и районах. В остальных районах работают просто наши уполномоченные, активисты, люди, которые по каким-то причинам мы не зарегистрировали там отделения, но они там работают. И у нас есть везде свои представительства. Если говорить о штатных сотрудниках, то их совершенно у нас немного. Вместе с областными отделениями это не более 25 человек. А силы нашей организации как раз заключаются в том, что мы работаем с волонтерами. Нам помогают просто люди: врачи, педагоги, студенты, пенсионеры. Все программы, которые мы делаем, мы делаем только с их поддержки, только с их участием.

Что из себя представляет программа «Теплый дом»?

Александр Трухан:

Программа «Теплый дом» — программа определения детей-сирот в семьи, программа помощи детям-сиротам. Одним из очень важных компонентов этой программы — создание детских домов семейного типа. Когда-то мы начали заниматься этим еще в 1989 году. Просто было такое время, когда сложно было решать главные вопросы, обеспечение таких больших семей жильем, программа потихоньку, можно сказать, сошла на нет. Начиная с 2000 года, мы фактически ее реанимировали, вдохнули вторую жизнь. Мы нашли партнеров, которые помогли нам решить основную проблему — покупку жилья. Благодаря и им, мы создали 41 дом семейного типа. Для 36 семей мы купили благоустроенные коттеджи, мебель, бытовую технику, то есть создали все необходимые условия для проживания в них детей-сирот.

Самое главное, конечно, это родители, замечательные родители, которых мы нашли вместе с нашими органами образования и, может быть, самое главное то, что уже 609 детей-сирот прошли школу, неплохую школу воспитания в этих детских домах семейного типа. Это очень замечательная форма семейного воспитания детей, потому что у нас уже более 300 детей стали взрослыми, закончили какие-то ВУЗы, училища, работают. Я могу с гордостью сказать, что абсолютное большинство из них стали настоящими людьми. Они учатся или работают, многие из них создали свои семьи, воспитывают своих детей и мы уверены, что эти ребята вряд ли позволят, чтобы их дети попали в ту ситуацию, в которую попали они со своими биологическими родителями.

Кто может стать родителем в детском доме семейного типа?

Александр Трухан:

По идее может стать любая семья, любой человек. Но для этого нужно иметь, как минимум, какое-то образование соответствующее, надо просто быть человеком, который любит детей, в котором мало корысти, которым движет любовь к детям. Проверить это, конечно сложно, но есть специальные комиссии, которые проводят отбор детей. В нашем случае, мы, наверное, больше интуитивно отбирали этих наших родителей. Было много кандидатов, мы с каждым беседовали и было видно, что движет человеком. Я могу сказать, может быть, в ком-то, одном-двух людях, мы немножко ошиблись, но остальные — замечательные люди, которые занимаются воспитанием этих детей и мы просто рады, что они есть, что они помогают таким детям.

Существуют возрастные какие-то ограничения?

Александр Трухан:

Не старше 45 лет, чтобы, по крайней мере, эта семья какой-то период, 10-15 лет, могла заниматься воспитанием детей.

В Светлогорске уже есть готовый коттедж, который может принять такую семью. Поэтому, если есть желание сменить место жительства, переехать в Светлогорск, мы готовы предоставить бесплатно этот коттедж для жизни семьи, для создания детского дома семейного типа.