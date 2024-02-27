Детям Донбасса передали гуманитарную помощь Союзного государства

Детям Донбасса передали очередную партию гуманитарной помощи от Союзного государства. На эти цели по решению Высшего госсовета интеграционного объединения и Президентов Беларуси и России было выделено 20 миллионов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За эти средства приобретены четыре грузовые машины для студентов-автомобилистов Донецкой и Луганской народных республик. Кроме этого, учебным заведениям подарили многофункциональные устройства, интерактивные экраны и проекторы.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Хотели, чтобы та помощь, которая выделяется и Высшим госсоветом и Советом министров Союзного государства была предметной, востребованной. И в продолжение традиций поддержки учреждений образование Донбасса мы привезли сегодня два грузовика МАЗ и два авторефрижератора КамАЗ, чтобы показать ребятам, что производят российские автомобилестроители и автомобилестроители из Беларуси.