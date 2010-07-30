Детский лагерь «Зубренок». Почему детям нравится отдыхать в этом лагере

Все лагеря заполнены отдыхающими, причем в Беларусь на каникулы едут школьники и из других стран. Яркий пример тому — лагерь «Зубренок».

Здесь отдыхает почти тысяча детей из Беларуси, России и Латвии. На территории детского курорта — не только уникальная природа, но и развитая инфраструктура. Здесь и спортивные комплексы, и кружки по интересам, и даже собственный зоопарк. Лагерь расположен на огромной территории в 76 гектар, что по площади сравнимо с государством Ватикан.

«Зубренок» сегодня — и методическая площадка для всех лагерей Беларуси. Здесь проводят педагогические семинары и слёты.

Попасть в мекку белорусского детского отдыха может каждый желающий. Главное, хорошо учиться в школе.

Светлана Трахимович, заместитель директора по воспитательной работе НООЦ «Зубренок»:

В «Зубренке» отдыхают и оздоравливаются ребята, достигшие высоких результатов в различных видах деятельности — в учебной, спортивной, трудовой. К нам приезжают отдыхать также дети, которые проявили себя в общественных делах.

Кстати, посещение детского лагеря «Зубренок» — в планах Президента Александра Лукашенко в ходе рабочей поездки по Минской области 30 июля 2010.

Кстати, стоит пояснить, почему именно этот лагерь посещает Глава государства. Во-первых, «Зубренок» — это самое популярное место отдыха среди детей и молодежи, причем разных стран. Его называют «белорусским Артеком». Еще в советские времена он был в рейтинге самых отличных мест отдыха. В свое время Александр Лукашенко давал ряд поручений не просто по сохранению «Зубренка», но и по его активному развитию.

Удалось сделать многое. Летом здесь отдыхает более 1000 ребят. Для них — 6-разовое питание, бассейн, сауна, кинотеатр, спортзалы, компьютерный клуб и даже собственный театр. На базе библиотеки создан интеллектуальный клуб. И все это дополняют красивые живописные места Нарочанского края.