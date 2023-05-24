Дети должны быть в зоне видимости постоянно. Спасатели о том, как не допустить ЧП на воде
Наконец дождались мы теплых и солнечных дней. А это значит, что можно занимать места под солнцем и охлаждаться в озере. Одно неверное действие – и ваша жизнь может разделиться на до и после, а иногда и вовсе закончиться. Зачастую происшествия на воде происходят по вине самого человека, его излишней самоуверенности и переоценки собственных сил.
Сергей Амбражей, спасатель-водолаз:
Сотрудники спасательной станции «Цнянской» осуществляют ряд мероприятий по охране жизни людей на водах. Зимой следим за рыбаками, отдыхающими на льду. Летом, конечно, работы больше. По скромным подсчетам, у нас единовременно отдыхают в выходные дни около 5 000 человек.
Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:
Сезон купальный начался, солнышко греет, пляжи готовы к приему отдыхающих. На территории Минска у нас работает девять пляжей: шесть пляжей на Цнянском водохранилище, один пляж на Комсомольском озере и два пляжа на водохранилище Дрозды. Самое главное, когда люди идут отдыхать к воде, – это уметь плавать. Второе – надо знать, где плавать.
Нельзя купаться в запрещенных местах, заплывать за буйки, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей. Детям без сопровождения взрослых заходить в воду строго запрещено.
Василий Николайчук:
Если люди идут на пляж с детьми, а лето – это оздоровление детей, отдых, то в обязательном порядке должны понимать, что вы идете на пляж с ребенком. Вы не идете туда читать новости в телефоне, вы не идете туда бегать, играть с мячом отдельно от ребенка, ловить рыбу либо жарить шашлыки. Вы идете туда проводить время с ребенком. Мы рекомендуем, чтобы дети были в зоне видимости постоянно. А лучше всего – на расстоянии вытянутой руки.
Неумение плавать – одна из главных причин несчастных случаев. Также в воде часто бывают судороги. В этом случае необходимо сохранять спокойствие и как можно быстрее плыть к берегу. Но помните – резкие движения только усилят ее, поэтому будьте осторожны.
Василий Николайчук:
Человек в состоянии алкогольного опьянения начинает геройствовать, показывать, какой он крутой. И зачастую эти геройства плачевно заканчиваются.
По данным ВОЗ, утопления занимают третье место среди причин смерти от непреднамеренных травм. В первую очередь в зоне риска дети от года до четырех лет, за ними следуют дети 5-14 лет. Причины трагедий могут быть разными, однако чаще всего это состояние алкогольного опьянения и несоблюдение мер личной безопасности, купание в запрещенных местах. Будьте осторожны!