Дети должны быть в зоне видимости постоянно. Спасатели о том, как не допустить ЧП на воде

Наконец дождались мы теплых и солнечных дней. А это значит, что можно занимать места под солнцем и охлаждаться в озере. Одно неверное действие – и ваша жизнь может разделиться на до и после, а иногда и вовсе закончиться. Зачастую происшествия на воде происходят по вине самого человека, его излишней самоуверенности и переоценки собственных сил.

Сергей Амбражей, спасатель-водолаз:

Сотрудники спасательной станции «Цнянской» осуществляют ряд мероприятий по охране жизни людей на водах. Зимой следим за рыбаками, отдыхающими на льду. Летом, конечно, работы больше. По скромным подсчетам, у нас единовременно отдыхают в выходные дни около 5 000 человек.

Василий Николайчук, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

Сезон купальный начался, солнышко греет, пляжи готовы к приему отдыхающих. На территории Минска у нас работает девять пляжей: шесть пляжей на Цнянском водохранилище, один пляж на Комсомольском озере и два пляжа на водохранилище Дрозды. Самое главное, когда люди идут отдыхать к воде, – это уметь плавать. Второе – надо знать, где плавать.

Нельзя купаться в запрещенных местах, заплывать за буйки, прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, а также сооружений, не приспособленных для этих целей. Детям без сопровождения взрослых заходить в воду строго запрещено. Василий Николайчук:

Если люди идут на пляж с детьми, а лето – это оздоровление детей, отдых, то в обязательном порядке должны понимать, что вы идете на пляж с ребенком. Вы не идете туда читать новости в телефоне, вы не идете туда бегать, играть с мячом отдельно от ребенка, ловить рыбу либо жарить шашлыки. Вы идете туда проводить время с ребенком. Мы рекомендуем, чтобы дети были в зоне видимости постоянно. А лучше всего – на расстоянии вытянутой руки.

Неумение плавать – одна из главных причин несчастных случаев. Также в воде часто бывают судороги. В этом случае необходимо сохранять спокойствие и как можно быстрее плыть к берегу. Но помните – резкие движения только усилят ее, поэтому будьте осторожны. Василий Николайчук:

Человек в состоянии алкогольного опьянения начинает геройствовать, показывать, какой он крутой. И зачастую эти геройства плачевно заканчиваются.