Десятки тысяч кандидатов и угроза третьего Майдана. 25 октября в Украине состоятся местные выборы

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Традиционно выборная кампания характеризуется такими эпитетами, как черный пиар, махинации, скандалы. И «украинский дракон» под названием Майдан вновь приподнял голову. Наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская рассказывает с места событий.

Украина еще и не успела забыть, как это было: баррикады на Грушевского, копоть от горящих покрышек. Но на этой неделе в центре Киева снова запахло гарью. И в этот раз протестующие решили стать во всех смыслах ближе к власти. Дым и палатки уже не на Крещатике, а прямо у стен Кабинета министров.

Глядя на прирастающий на глазах палаточный лагерь, с ощущением дежавю сложно совладать сразу: то ли это новая акция протеста, то ли пламя в бочках в Киеве не затухало вовсе. За считанные дни до выборов в органы местной власти слово «накипело» звучало не только под окнами Кабмина.

Жители Киева:

Эти выборы только мучают тех людей. По 100 гривен пенсии добавили.

Конечно, мы все надеемся, что все будет хорошо, что, действительно, к власти придут люди, которые наведут порядок. Но, конечно, очень маленький процент, вообще не верится, что так будет.

Елена Ничипорчук, житель Житомира:

Просто прийти к кормушке, прийти к власти и дальше все раскрадывать. А люди устали, люди уже просто не верят этим политическим партиям.

Самой же Елене верить хотя бы в одну политическую партию пока положено по статусу агитатора. Впрочем, то, что потенциальные депутаты залатают ямы на дороге к светлому будущему, а для начала хотя бы отретушируют асфальт родного Житомира, девушка избирателям старается не обещать. После недавнего роста тарифов на коммуналку у властьимущих и так «тушите свет», а не репутация.

Елена Ничипорчук, житель Житомира:

Если зарплаты, например, приблизительно в среднем 1100-1500 гривен, то квартплата придет от 1500 до 2000. Как выжить людям, за что? Я сейчас в декретном отпуске, помощь на ребенка – 130 гривен – это приблизительно 5 долларов.

Словно зная о скромных декретных, даже будущий избиратель будто уже готов помочь маме определиться с кандидатом, пока она обходит все палатки для изучения предвыборных программ. Голосовать жители страны будут за депутатов областных, городских и местных Советов, а также выбрать предстоит мэров и глав поселений. Но в ходе нынешней электоральной кампании в Украине не так-то просто решить, в чью же поддержку поставить галочку.

Всего в бюллетенях десятки тысяч кандидатов и более сотни партий.

Правда, все это политическое ассорти людям предлагают на разбитой тарелке экономики страны.

Денис Кирюхин, политолог:

Мы сейчас оказались фактически на грани технического дефолта. Люди разочарованы, нет четкого лидера. Это значит, что выбирать они будут не между хорошим и плохим кандидатом, а между плохим кандидатом и очень плохим.

В политическом тренде грядущих выборов по-прежнему лозунги «За мир» и, по возможности, камуфляж на кандидате на фоне непростой ситуации на Донбассе. И агитирующая не просто за того парня, а за собственного сына Людмила Степановна соглашается: боевой имидж – вариант весьма выгодный для сражения за голоса избирателей.

Людмила Уминская, пенсионер:

Он подполковник, командир батальона. Как ему помогать? Естественно, ему это очень помогает. У нас очень пенсия низенькая, в месяц мы даже не получаем по 40-50 долларов. Пенсионерам остается на аптеку, а на хлеб и воду – надо думать.

Чтобы завоевать доверие и привлечь внимание избирателей, кандидаты старались как могли. Пока в Житомире взывали к народным чувствам, в других регионах и раздавали вареники под благодетельным оком потенциального избранника, и ремонтировали подъезд с кандидатским автографом, и даже напоминали выключить утюг от имени заботливого претендента на галочку от избирателя.

Андрей Золотарев, политолог:

Оказывается, что покупать проще, чем агитировать. Раздают наборы медикаментов, другой кандидат предлагает чистку подушек, пройти медосмотр. В зависимости от финансовых возможностей пускаются во все тяжкие.

Иван Оринчак, преподаватель:

Мне нужно, чтобы работа была, чтобы школы отапливались, чтобы дети не мерзли. Иногда бывает такое.

Про детей в школах – это из опыта. В жизни вне избирательной кампании Иван Андреевич – преподаватель, но сегодня и он чувствует себя отчасти кандидатом. На этих выборах для него тоже главное – цифры.

Иван Оринчак, преподаватель:

Лишняя копейка тоже не помешает.

Но собрать урну для голосования, чтобы заработать ту лишнюю копейку, получается не сразу. Как и избавиться от навязчивой ассоциации с общей ситуацией в стране: это не первые ее выборы, но распадается все так же, а ведь всего-то не хватает крепкой руки.

Не просто в руке, а в кулаке будут стараться удержать власть отдельные кандидаты. Перед выборами мэра Киева самый ударный рейтинг пока у Виталия Кличко. И, кстати, одним из его конкурентов станет Дарт Вейдер – куда же без него? Но ни вдохновлять, ни пугать избирателей с агитплакатов уже нельзя – сегодня, в субботу, в Украине «день тишины». Но это обстоятельство никак не повлияло на народные дебаты в сотне километров от Киева.

Житель села Кочерово:

Выборы – это филькина грамота.

Константин Арсенюк, житель села Кочерово:

Конечно, верю, но что толку, что мы верим?

Константин Степанович еще не определился, за кого отдаст свой голос на завтрашних выборах, но решающим для него станет вовсе не кандидатское обещание заоблачной пенсии. Нашелся бы тот, кто прекратил войну – мог бы и вовсе не тратиться на агитацию, – на 100% уверен рядовой избиратель.

Константин Арсенюк, житель села Кочерово:

Говорят, что есть такой парень, который может сделать. Но мы его не видим. И, наверное, не дождемся.

Но не то что страшнее, насущнее и однозначно ближе для жителя глубинки, как и для большинства украинцев, другая перспектива: скоро люди получат первые «жировки» с новой «коммуналкой» после повышения тарифов. Цена вопроса уже известна. Потому и развернулся под Кабмином палаточный лагерь. Потому и недоумение: как в стране на грани экономического краха потенциальные народные избранники могли потратить на агитацию почти 80 миллионов долларов.

Протестующие:

Если они реально против повышения тарифов, то надо не миллионы тратить на билборды, на очень дорогую телевизионную рекламу. Сколько буду стоять? До победы. У нас нет пути назад.

Мы готовы на все, нам терять нечего. Это третий Майдан, это начало третьего Майдана.

Ночь, запасы дров, подвозят полевую кухню.

Украина все это уже проходила, только участники новых событий – с поправкой на реалии последнего года с небольшим: теперь в палатках еще и раненые на Донбассе, и лидеров, вещающих перед протестующими, пока не наблюдается. Некоторых из них уже однажды выбрали. Как тогда казалось, не ради галочки.