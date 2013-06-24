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Десятки новых кафе и ресторанов появятся в Минске в 2013 году

24 июня 2013 17:46
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Новости Беларуси. Десятки новых кафе и ресторанов появятся в Минске в текущем году.  Разнообразие объектов питания придется по вкусу как гостям города, так и столичным гурманам.

Минск-2013 презентует кафе, бары, рестораны белорусской и европейской кухни, фуд-корты и закусочные эконом-класса. Особое внимание уделят спальным районам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Романов, первый заместитель начальника ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
На сегодняшний день в городе функционирует около 50 ресторанов и кафе, специализирующихся на белорусской национальной кухне.

# общество # Кафе

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