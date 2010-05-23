День Святой Троицы отмечают верующие Беларуси

В своих молитвах чествуют и прославляют Бога Отца, Сына и Святого Духа. Этот праздник считается днем рождения Церкви и отмечается с особой торжественностью. С давних времен на Троицу украшают храмы и дома живыми цветами и ветвями деревьев.

Троицу верующие отмечают уже 17 веков. В такое воскресенье церковная служба собирает особенно много людей. Еще одна особенность этого праздника – сильный аромат аира, ландыша и березовых листьев, который стоит в храмах целую неделю.

Украшать зеленью храмы и жилье принято в память о том, что на Синайской горе все цвело и зеленело в тот день, когда на апостолов сошел Святой Дух.

Александр Шимбалев, руководитель отдела образования Минской Епархии:

– Тот день, когда дары святого духа получили апостолы, они пошли проповедовать Учения Христа. А мы уже являемся наследниками апостолов, получив от них благодать, мы продолжаем их дело и поэтому мы отмечаем День рождения Церкви.

В День рождения Церкви духовенство надевает облачения зеленого цвета. Как символ обновляющей силы Святого Духа. Впрочем, рядом с христианскими традициями по сей день живут языческие ритуалы и суеверия, имеющие силу именно в этот день. Троицу еще называют девичьим или русалочьим праздником.

Александр Шимбалев:

– Очень много языческих верований наслаивается на этот праздник. Не нужно обращать на них внимания. Потому что все это вымысел, про русалок, например. Какие русалки? Вы когда-нибудь видели русалку? Я тоже никогда не видел, я думаю, что никто не видел.

Много зелени, салатов, круглый хлеб и яичница, как символ солнца – все это по христианским обычаям на Троицу нужно ставить на стол, покрытый скатертью зеленого цвета. Считается, что в Троицу нужно открывать купальный сезон. Вода в озерах и реках получает особое благословение.

Елена Климова, Александр Мишин, телекомпания СТВ.