День Победы в Бресте

Брестская крепость традиционно 9 мая собрала жителей и гостей города в легендарной Цитадели. Отдать дань памяти павшим воинам и разделись радость общей Победы пришли более 70 тысяч человек.

По аллее Героев праздничной колонной прошли ветераны, трудовые коллективы, подразделения Брестского гарнизона и молодежь. Жители и гости Бреста возложили цветы к Вечному огню.

Иван Дробинов, ветеран Великой Отечественной войны:

Мы горды за свой белорусский народ. Люди с торжеством празднуют День Победы со слезами на глазах.

Наталья Захарова, турист (Россия):

Это великий праздник. У нас получилось приехать сюда, поздравить ветеранов. Эмоции переполняют. Просто большое им спасибо!

По традиции встретить Победу именно в Брестской крепости приехали туристы, как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Ведь Брестскую крепость защищали солдаты со всего Советского Союза — от Бреста до Владивостока. Поэтому наследники Великой Победы считают своим долгом побывать на этой священной земле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».