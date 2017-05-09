День Победы-2017 в Минске: за несколько минут до салюта в парке Янки Купалы дадут шесть залпов из гаубиц

Новости Беларуси. В самом центре столицы, у Вечного огня, тоже многолюдно. Почтить память погибших в годы войны идут люди всех поколений. К обелиску приходят целыми семьями. Утром здесь, на площади Победы, состоялись официальные торжества, но и сейчас белорусы приходят к обелиску с цветами и возле Вечного огня рассказывают детям о том, как воевали их уже прадедушки и прабабушки. И параллельно идет подготовка к вечернему концерту. В 21.30 здесь же, собственно, и развернется не просто музыкальное действо. Театрализованное представление, приправленное 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра.

По режиссерскому замыслу, ожившие картины спроецируются прямо на здания, окружающие монумент Победы. И в ожидании такой зрелищной картинки, впрочем, и для того, чтобы как минимум насладиться праздничной атмосферой, многие собрались в парке Горького. И фактически каждый из тех, с кем мы общались, рассказал, что 9 мая в истории семьи – дата буквально до мурашек. Кроме концерта аккордом финальным и самым красочным станет праздничный салют. Огненная феерия начнется в 11 вечера, а улетит поднебесное многоцветие на высоту до 70 метров – это, на минуточку, значительно выше 20-этажного дома. Так что видна заоблачная живопись будет практически из любой точки Минска. Но за несколько минут до начала салюта из парка имени Янки Купалы дадут еще шесть залпов из гаубиц.