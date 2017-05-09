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День Победы-2017 в Минске: за несколько минут до салюта в парке Янки Купалы дадут шесть залпов из гаубиц

09 мая 2017 14:02
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Новости Беларуси. В самом центре столицы, у Вечного огня, тоже многолюдно. Почтить память погибших в годы войны идут люди всех поколений. К обелиску приходят целыми семьями.

Утром здесь, на площади Победы, состоялись официальные торжества, но и сейчас

белорусы приходят к обелиску с цветами и возле Вечного огня рассказывают детям о том, как воевали их уже прадедушки и прабабушки.

И параллельно идет подготовка к вечернему концерту. В 21.30 здесь же, собственно, и развернется не просто музыкальное действо. Театрализованное представление, приправленное 3D-шоу в сопровождении Президентского оркестра.

День Победы-2017 в Минске: за несколько минут до салюта в парке Янки Купалы дадут шесть залпов из гаубиц-1

По режиссерскому замыслу, ожившие картины спроецируются прямо на здания, окружающие монумент Победы. И в ожидании такой зрелищной картинки, впрочем, и для того, чтобы как минимум насладиться праздничной атмосферой, многие собрались в парке Горького. И фактически каждый из тех, с кем мы общались, рассказал, что

9 мая в истории семьи – дата буквально до мурашек.

Кроме концерта аккордом финальным и самым красочным станет праздничный салют. Огненная феерия начнется в 11 вечера, а улетит поднебесное многоцветие на высоту до 70 метров – это, на минуточку, значительно выше 20-этажного дома. Так что видна заоблачная живопись будет практически из любой точки Минска. Но за несколько минут до начала салюта из парка имени Янки Купалы дадут еще шесть залпов из гаубиц.

День Победы-2017 в Минске: за несколько минут до салюта в парке Янки Купалы дадут шесть залпов из гаубиц-4

Сергей Иванов, первый заместитель военного коменданта Минской военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Салютные установки уже заряжены. Находятся в готовности. Ориентировочно в 6 вечера выйдут из пункта постоянной дислокации и направятся на запланированные точки. Пуск производится по команде, установленной оператором, который может находиться в салютной установке. Также может пуск производиться по радиосигналу.

Уже совсем скоро снаряды, которыми и будет салютовать столица в честь Дня Победы, выдвинутся в направлении своих праздничных позиций.

Напомним, что

общественный транспорт в Минске 9 мая будет работать, что называется, «под праздник».

Так что и добраться до центра, и уехать домой после салюта можно будет абсолютно без проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # День Победы 2017

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