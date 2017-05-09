День Победы-2017: 3D-шоу на площади Победы в Минске стартует в 21.30

Новости Беларуси. Ярким и красочным завершением 9 мая станет, конечно же, салют, залпы которого прогремят этим вечером по всей стране. Ночное небо Минска раскрасят 30 красочных выстрелов в пяти точках города в 11 вечера.

Необычное 3D-шоу состоится и на площади Победы. Впервые в сопровождении Президентского оркестра в 21.30 минчан и гостей столицы ожидает театрализованные представление с ожившими картинами, анимацией, которые будут проецироваться прямо на стены зданий, окружающих площадь. И не забудьте, что в местах массовых гуляний будет ограничено движение личного и общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.