День милиции в Беларуси. Как блюстители порядка отмечают профессиональный праздник на посту

Новости Беларуси. Свой профессиональный праздник блюстители порядка отмечают на боевом посту. Ведь служба, как признаются сами правоохранители, вне праздника.

Она будет держаться до последнего, но так и не сможет сдержать слез. Прошло чуть более года с той страшной ночи, когда Каролина не дождалась мужа с дежурства. Эта история случилась в начале 2013 года. Прикрывая напарника, 37-летний прапорщик Игорь Иванчик погиб в перестрелке. За героизм и самоотверженность милиционер был награжден. Посмертно.

Женщина вместе с другими вдовами и матерями возложит цветы к подножию памятника павшим на боевых заданиях. Она гордится мужем-героем, их 14-летний сын считает отца эталоном, однако от этого едва ли легче.

Каролина Иванчик, вдова Игоря Иванчика:

Очень горжусь мужем, сын гордится, старается, очень старается. Тяжело.

В деревне Буйничи, что под Могилевом, своего участкового ласково называют дядя Саша. Александр Радкевич работает здесь без малого четверть века. С каждым жителем агрогородка знаком лично. И кроме служебных обязанностей запросто может и дров наколоть старушке, и воды принести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Любовь Грищенко:

В любое время дня и ночи позвоню ему на мобильный, он всегда придет, откликнется. Наверное, во всей Беларуси нет такого участкового, как у нас.

Свою работу Александр не считает особенной. Говорит, помогать людям для него – дело привычное и абсолютно обычное.

Александр Радкевич, старший участковый инспектор агрогородка «Буйничи»:

Это потому, что нравится все же эта работа. И благодарность людей. Приятно, когда человеку хорошо на душе и он к тебе относится с таким же уважением, как и ты к нему.

Пожалуй, лишь парадная форма выдает, что этот день необычный. Впрочем, место для праздника найдется и там, где не ждешь.

Такое поздравление для старшего инспектора – это звание Александр получил накануне – сюрприз приятный. Работать приходится в разных условиях: как климатических, так и моральных. Те же погони далеко не редкость. Что и говорить о череде ДТП. За пять лет работы в ГАИ у Александра появилась профессиональная мечта: чтобы нарушителей на дорогах стало меньше.

Александр Ажгирей, старший инспектор ОГАИ РУВД Московского района Минска:

Для водителей пытаюсь служить примером и хочу, чтобы остальные водители тоже начинали с себя. Если каждый начнет с себя показывать пример на дороге, то, я думаю, у нас уменьшится количество дорожно-транспортных происшествий.

День милиции Беларусь отмечает в 97 раз и большинство героев дня встретили праздник как раз на службе, в которой нет исключений.