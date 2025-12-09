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Союзное государство готово дать адекватный ответ на угрозы со стороны Запада – Сергеенко

09 декабря 2025 13:46
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Союзное государство готово дать адекватный ответ на угрозы со стороны Запада. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, выступая на сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Союзное государство готово дать адекватный ответ на угрозы со стороны Запада – Сергеенко-2

В Москве провели подробный анализ интеграционных процессов. Уже выполнено около 40 % мероприятий, запланированных на трехлетний период, заключительным в котором станет 2026 год. Принят ряд востребованных белорусами и россиянами мер по обеспечению равенства прав в сферах образования и медицины, трудовой деятельности и поддержки старшего поколения, а также приграничного транспортного сообщения.

Союзное государство готово дать адекватный ответ на угрозы со стороны Запада – Сергеенко-4

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В целом же в плане обеспечения равенства прав граждан мы уже смогли достичь определенных результатов. Но, как справедливо отмечают депутаты, информированность наших избирателей о новых возможностях, которые для них открываются, оставляет желать лучшего.

Сегодня же был утвержден бюджет Союзного государства, доходная часть которого в 2026-м составит более 8 миллиардов российских рублей. Также рассмотрен план работы и международной деятельности Парламентского собрания на будущий год.

# Игорь Сергеенко # Беларусь-Россия # Союзное государство

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