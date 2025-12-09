Спикер Сената Кении подтвердил намерение Президента Уильяма Руто посетить Беларусь

Интересы Беларуси не простираются за пределами наших границ, развивая двусторонние отношения с другими странами, мы не объединяемся против кого-то. Главная цель международного партнерства – рост экономики и благосостояния населений. На таких же принципах сегодня выстраиваем отношения с Кенией. Александр Лукашенко провел встречу со спикером Сената этого африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, это очень важная страна, своеобразный форпост на востоке континента. И Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества.

Отметим, с рабочим визитом глава нашего государства посещал Кению в декабре 2023 года. После состоявшегося тогда общения лидеров заметно активизировались контакты по линии министерств иностранных дел, межпарламентского сотрудничества. Нынешний визит делегации из Кении должен придать импульс двустороннему взаимодействию. На повестке – вопросы экономики.

Я предлагаю более активно нам действовать! Лукашенко провел встречу со спикером Сената Кении.

Отметим, договорно-правовая база Беларуси и Кении сегодня находится на стадии формирования. Уже заключены соглашения о сотрудничестве торговых палах, отдельных университетов. Но основой взаимодействия должна стать дорожная карта. В числе приоритетных задач – механизация сельского хозяйства Кении по примеру Зимбабве.