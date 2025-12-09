Спикер Сената Кении подтвердил намерение Президента Уильяма Руто посетить Беларусь
Интересы Беларуси не простираются за пределами наших границ, развивая двусторонние отношения с другими странами, мы не объединяемся против кого-то. Главная цель международного партнерства – рост экономики и благосостояния населений. На таких же принципах сегодня выстраиваем отношения с Кенией. Александр Лукашенко провел встречу со спикером Сената этого африканского государства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, это очень важная страна, своеобразный форпост на востоке континента. И Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества.
Отметим, с рабочим визитом глава нашего государства посещал Кению в декабре 2023 года. После состоявшегося тогда общения лидеров заметно активизировались контакты по линии министерств иностранных дел, межпарламентского сотрудничества. Нынешний визит делегации из Кении должен придать импульс двустороннему взаимодействию. На повестке – вопросы экономики.
Я предлагаю более активно нам действовать! Лукашенко провел встречу со спикером Сената Кении.
Отметим, договорно-правовая база Беларуси и Кении сегодня находится на стадии формирования. Уже заключены соглашения о сотрудничестве торговых палах, отдельных университетов. Но основой взаимодействия должна стать дорожная карта. В числе приоритетных задач – механизация сельского хозяйства Кении по примеру Зимбабве.
Амазон Джеффа Кинги, спикер Сената Кении:
Мы движемся поступательно, шаг за шагом. В вопросах сотрудничества нам предстоит определить сферы взаимодействия, проработать конкретный план. Сегодня я подтвердил намерение Президента Кении посетить Беларусь. Уверен, что встреча лидеров позволит подписать соглашение о сотрудничестве и отношения между нашими странами начнут развиваться совершенно иными темпами. Отмечу, сегодня мы также обсудили вопрос о прямом авиасообщении между Минском и Найроби. Это бы облегчило взаимодействие деловых кругов.
Зарубежная делегация прибыла в Минск 8 декабря, по итогам переговоров в Совете Республики был подписан Меморандум о сотрудничестве между парламентами двух стран. Но взаимный интерес не ограничивается политическим сотрудничеством. В ходе визита гости ознакомились с возможностями нашей страны в сферах здравоохранения, машиностроения, сельского хозяйства и IT-сектора.
Остается перенести интерес на бумагу, а после – реализовать договоренности. Отметим, их выполнение будет скоростным, учитывая стратегическое положение Кении и влияние этой страны на Африканском континенте, а также внешнюю политику Беларуси с акцентом на страны дальней дуги. Нас там ждут.