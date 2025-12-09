В Бресте почтили память жертв геноцида в годы Великой Отечественной войны

В Брестской области в 2025 году установлены три ранее неизвестных места массового уничтожения мирных жителей во время войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом на митинге-реквиеме, посвященном жертвам геноцида, заявил прокурор Брестской области Виктор Климов. У монумента «Древо жизни» собрались представители власти, силовых структур, духовенства, ветераны и молодежь. В руках у каждого – цветы в память о погибших белорусах.

Вера Цимбалюк, жительница Бреста:

Я хочу сказать, чтобы молодежь, которая сегодня не знает ни войны, не знает грома, чтобы они помнили.

Андрей Володько, прокурор Бреста:

Помня о трех миллионах наших граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Помня о полутора миллионах замученных, истерзанных, уничтоженных наших граждан в концентрационных лагерях. Мы не позволяем сфальсифицировать и пересмотреть результаты, итоги и события Великой Отечественной войны.

Масштабы трагедии белорусского народа значительно больше, чем предполагалось ранее. Только в Брестской области собраны доказательства о фактах истребления 415 тысяч военнопленных и мирных граждан. Сожжено около 900 населенных пунктов. Расследование продолжается до сих пор. Прокурорским работникам помогают сами брестчане, передавая сведения об известных им фактах трагической истории.