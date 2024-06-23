Делегация Заводского района перевернула вторую страницу «Календаря памяти»

Страницы героической летописи нашего народа. Символичный «Календарь памяти», установленный на площади Победы, отсчитывает дни до ключевого момента в истории Беларуси – освобождения Минска и всей нашей родины от немецко-фашистских захватчиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В священном для всех белорусов месте – у Вечного огня – делегация Заводского района и участники вахты памяти Поста № 1 перелистнули вторую страницу календаря. На нем знаковая дата – 23 июня 1944-го. Почтить тех, кто отдал жизни во имя мира на нашей земле, собрались руководство администрации, депутаты, представители общественных объединений, трудовых коллективов и молодежь. Они возложили цветы к монументу Победы и почтили память павших героев минутой молчания.

Алексей Бабкин, командир отделения 361-й базы охраны и обслуживания центральных органов военного управления:

Для меня, несомненно, эта акция имеет большое значение, так как в моей семье тоже были предки, которые принимали участие в войне. Спустя долгие годы я все еще помню про них. Я ценю тот вклад, который они внесли для того, чтобы я, мои соотечественники, ровесники могли жить под мирным небом.

Владимир Шибеко, глава администрации Заводского района Минска:

Сегодня нужно своим примером показывать, отдавать дань памяти нашим дедам, отцам, которые защищали нашу землю, восстанавливали наш прекрасный город Минск, нашу страну, чтобы мы все сейчас жили под чистым, мирным небом. И у нас была возможность – каждый на своем месте – делать все то, чтобы наша страна становилась краше, ярче, уникальнее.