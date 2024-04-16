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Делегация Узбекистана ознакомится с работой минских промышленных и коммунальных предприятий

16 апреля 2024 17:29
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Ташкент изучит опыт Минска в области градостроительства, оказания коммунальных услуг и цифровизации. Глава Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с делегацией из Узбекистана, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Делегация Узбекистана ознакомится с работой минских промышленных и коммунальных предприятий-1

В ходе визита гости познакомятся с работой столичных промышленных и коммунальных предприятий. Сейчас узбекская столица строит «Новый Ташкент». В рамках крупного архитектурного проекта планируется возведение современного города на площади 20 тысяч гектаров. Поэтому гости проявили интерес к передовым технологиям, которые используются в коммунальных службах Минска. Владимир Кухарев подчеркнул, что основные нюансы можно учесть еще на начальном этапе. Это ширина улиц, организация дорожного движения и установка светофорных объектов.

Делегация Узбекистана ознакомится с работой минских промышленных и коммунальных предприятий-4

Рахимджанов Шохрух Гайрат угли, врио заместителя хокима Ташкента (Узбекистан):
Я впервые в Минске. Это очень красивый и чистый город. Сразу заметно, что очень большая, огромная работа была сделана и до сих пор продолжается. Все люди радостно встречают, как будто у себя дома.

Делегация Узбекистана ознакомится с работой минских промышленных и коммунальных предприятий-7

Отметим, начало развития двусторонних отношений между Минском и Ташкентом было положено в 2019 году. Тогда было подписано первое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между столицами.

# Беларусь-Узбекистан # общество

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