Делегации из 11 стран посетят Минск в День города и посетят предприятия столицы

Новости Беларуси. На празднование 950-летия Минска ожидается наплыв иностранных гостей: белорусскую столицу посетят делегации из 11 стран. В Минск приедет и лорд-мэр города-побратима Ноттингема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В планах у английского гостя посещение промышленных предприятий. В День города иностранные делегации побывают на главных праздничных площадках, а в городской ратуше состоится общая встреча друзей Минска.
Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома:
Это отличная возможность встретиться с нашими и друзьями, и партнерами, городами-побратимами не только в рамках празднования, но и решить какие-то экономические вопросы. Они интересуются именно нашим транспортом, нашими инновационными разработками.
Традиционно главной праздничной площадкой в День города станет территория у Дворца спорта. Кроме выступлений различных музыкальных коллективов, гостей ожидают более двух тысяч метров торговых рядов. Прологом торжеств станет «Шоу поющих фонтанов».