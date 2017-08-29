Делегации из 11 стран посетят Минск в День города и посетят предприятия столицы

Новости Беларуси. На празднование 950-летия Минска ожидается наплыв иностранных гостей: белорусскую столицу посетят делегации из 11 стран. В Минск приедет и лорд-мэр города-побратима Ноттингема, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах у английского гостя посещение промышленных предприятий. В День города иностранные делегации побывают на главных праздничных площадках, а в городской ратуше состоится общая встреча друзей Минска.