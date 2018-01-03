Делаем лифтинг-макияж и выбираем антивозрастную косметику
Инна Леута, визажист-стилист, руководитель школы красоты:
Дорогие женщины, сегодня мы с вами поговорим о макияже. И не о простом макияже, а о макияже и уходе за собой для женщин элегантного возраста. С чего же мы начинаем? Безусловно, начинать нужно не с декора, а с ухода – преображения кожи изнутри, поверхности кожи. Об этом нам много расскажет Юлечка Титова.
Юлия Титова, биохимик-технолог, косметик-эстетист, преподаватель:
В качестве экспресс-увлажнения и подготовки кожи к макияжу, используйте влажный компресс. Смочите полотенце в тёплой воде и накройте им лицо на несколько минут.
Роговые чешуйки впитывают влагу и набухают.
Эта процедура значительно улучшит внешний вид кожи, а также её текстуру и состояние.
Кроме того, освежит кожу специальный тоник и даже увлажняющая салфетка.
Предварительный уход займёт у вас всего полторы-две минуты. Но приведёт кожу в тонус и обеспечит ухоженный вид в течение дня.
Инна Леута:
У Елены – прекрасная увлажнённая кожа, но декор нежелательно начинать без сыворотки. Поэтому, пожалуйста, вначале – гиалуроновая сыворотка, либо любая другая, которая придаст тонуса Вашей коже.
Юлия Титова:
Ищите в составе увлажняющей сыворотки следующие компоненты: экстракт улитки, алоэ вера, а также гиалуроновую кислоту.
Эффективные компоненты в составе питательных сывороток: фосфолипиды, церамиды, а также смола.
Я рекомендую применять их в зимний период для улучшения состояния кожи, а также предотвращения её шелушения.
На этом этапе макияжа стоит нанести на губы увлажняющий бальзам.
Делается это для того, чтобы ваши губы были заранее готовы для нанесения помады.
Инна Леута:
Масло и сыворотку обязательно наносить также на шею. Желательно на зону декольте, если она у вас открыта. Необязательно покрывать шею и декольте тоном после этого, но масло увлажнит, разгладит мелкие морщинки, и кожа будет выглядеть более гладкой.
Юлия Титова:
От центра грудины – к ключичной области.
По центру шеи – снизу вверх.
По периферии – сверху вниз.
Следующий этап – нанесение тонального крема. Здесь тоже есть свои хитрости: выбирайте не серые, а тёплые персиковые оттенки – это освежит образ.
Кроме того, с возрастом стоит отдать предпочтение именно тональному крему, а не пудре.
Инна Леута:
Пудра зачастую пересушивает, подчёркивает шелушение, подчёркивает мимические морщинки. Поэтому я настоятельно рекомендую выбрать красивый тон и наносить его на подготовленную увлажнённую кожу.
Юлия Титова:
Отдайте своё предпочтение пудре на основе силики, а не талька. Она будет лучше наноситься и распределяться по коже. Также пудры на основе силики дают мягкий расфокус-эффект.
Ваша кожа будет выглядеть гладкой и ровной.
Инна Леута:
Пигментные пятна, все мелкие дефекты нужно убирать консилером на восковой основе. Прорабатываете прямо точечно каждый нюанс.
Юлия Титова:
Зрелой коже в зимний период я рекомендую пройти курс отбеливающих процедур. Пилинги на основе молочной и фруктовой кислот прекрасно омолодят, а также мягко отшелушат верхний слой кожи.
Для того, чтобы закрепить макияж, можно слегка припудрить кожу бесцветной пудрой.
Но это ещё не всё: при наличии времени желательно пройтись бронзером по контуру лица. Матовый бронзер тёплого оттенка и кремовые румяна – ещё один способ выглядеть отдохнувшей.
Инна Леута:
Многие женщины слишком плотно очерчивают брови. Я всегда рекомендую от этого отказаться, отойти. Делать их более современными – более пушистыми, лёгкими, воздушными. Для этого вам понадобятся два препарата.
Это гель для волосков – желательно его иметь с цветом и с ухаживающими компонентами внутри.
И маркер, чтобы прорисовать отдельные недостающие волосочки.
Юлия Титова:
Отлично, если ваш гель для бровей содержит следующие компоненты: провитамин В5 – это депантенол, витамин Е, а также глицерин.
Сделать глаза выразительными нам помогут кремовые тени и подводка.
Важно: Инна советует отказаться от жёстких подводок, особенно стрелок – лучше выбрать водостойкий карандаш в цвет глаз и слегка растушевать его в тень.
Сияющими глаза сделает белый карандаш, которым можно подвести слизистую.
Инна Леута:
Желательно отказаться от чёрных тушей. Если вы любите длину и объём, используйте свою любимую – чёрную, но добавьте сверху ярко-синюю. Получится тёмно-синяя в итоге.
Которая очень освежает, делает белок чистым и прозрачным.
Нижние реснички точно не стоит прокрашивать чёрной тушью: она выделит тень под глазами. Куда лучше подойдёт тёмно-синий и коричневый цвет.
Инна Леута:
Для губ стоит выбрать стойкий карандаш для контура, в качестве основы, чтобы помада не растекалась. И увлажняющую помаду для поверхности губ. Для того, чтобы вы могли чувствовать себя комфортно.
Для того, чтобы губы не были стянуты, но при этом помада не расползалась.
Кроме того, свежий и эффектный макияж – результат правильного предухода и грамотно подобранного крема для лица.
Юлия Титова:
Супер, когда ваши кремы для лица содержат убихинон – он же коэнзим Q10, пептиды, ниацинамид – это витамин В3, а также гиалуроновую кислоту.
Но не ожидайте мгновенного эффекта: запаситесь терпением.
При регулярном использовании, примерно через месяц-полтора вы заметите видимые изменения.
Инна Леута:
Дорогие женщины!
Будьте прекрасны в любом возрасте.
Радуйте себя и окружающих счастливой улыбкой и горящими глазами.