«Натуральные ткани – лён, шёлк, хлопок». Подобрали стильные образы для жаркой погоды
Градус зашкаливает, но настоящие красотки знают, как остудить жар раскаленного города и быть на виду. Правило первое – светлые оттенки. Они отведут палящие лучи и подарят ангельское сияние. Второе – свободная одежда. Комфорт и свежесть в кармане. Панамы, бейсболки, разрезы, вырезы, открытые мюли – то, что дизайнеры прописали летом.
Алла Юрчик, стилист:
Натуральные ткани – лен, шелк, хлопок. Только нужно отдать предпочтение смесовым тканям из-за того, что лен может мяться. Отдаем предпочтение тому, где есть немножко полиэстера, 15-20 %. Хлопок может быть в составе со льном. При выборе костюма смотрите на подкладку, она должна быть из натурального материала – так будет вам приятнее носить и тело будет дышать. Модные яркие брюки, натуральные материалы, топ – хлопок, открываем плечи, регулируем по настроению. Добавляем модные аксессуары.
Для офиса отлично подойдут костюмы пижамного типа, они же кимоно. Приятно носить, легко комбинировать и быть разной с понедельника по пятницу. Укороченные топы-рубашки – хедлайнеры сезона. В дуэте со струящимися юбками плиссе, шортами можно расставить соблазнительные акценты и прочувствовать лето.
Алла Юрчик:
Лучше всего в городе набрасывать на плечи легкую рубашечку или блузочку, поддевать топ, чтобы тело не сгорало. Здесь у нас легкая вискозная рубашечка в полоску. Очень модно, актуально сейчас – это топ-краше, комфортный вариант на работу и просто для повседневной жизни.
Россыпь бутонов и мелкий цветочный принт – аромат, который не забыть. Французский романтик всегда в топе. Женственно, волшебно. В жару делайте ставку на универсальный сарафан. С футболкой днем, джинсовкой вечером. Калейдоскоп стильных образов притянет взгляды.
Алла Юрчик:
Модные образы для города в этом сезоне – с блузочкой, хлопок, небольшой рукав-буф, женственная и леопардовая юбка с разрезом. Здесь великолепный модный вариант в сочетании нежной оливы с нежно-розовым оттенком. Легкая струящаяся ткань юбки всегда актуально смотрится. Она не должна быть в прилегающим силуэте. Красиво переливается. Смена фактур – от этого получается интересный образ.