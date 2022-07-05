«Натуральные ткани – лён, шёлк, хлопок». Подобрали стильные образы для жаркой погоды

Градус зашкаливает, но настоящие красотки знают, как остудить жар раскаленного города и быть на виду. Правило первое – светлые оттенки. Они отведут палящие лучи и подарят ангельское сияние. Второе – свободная одежда. Комфорт и свежесть в кармане. Панамы, бейсболки, разрезы, вырезы, открытые мюли – то, что дизайнеры прописали летом.

Алла Юрчик, стилист:

Натуральные ткани – лен, шелк, хлопок. Только нужно отдать предпочтение смесовым тканям из-за того, что лен может мяться. Отдаем предпочтение тому, где есть немножко полиэстера, 15-20 %. Хлопок может быть в составе со льном. При выборе костюма смотрите на подкладку, она должна быть из натурального материала – так будет вам приятнее носить и тело будет дышать. Модные яркие брюки, натуральные материалы, топ – хлопок, открываем плечи, регулируем по настроению. Добавляем модные аксессуары.

Для офиса отлично подойдут костюмы пижамного типа, они же кимоно. Приятно носить, легко комбинировать и быть разной с понедельника по пятницу. Укороченные топы-рубашки – хедлайнеры сезона. В дуэте со струящимися юбками плиссе, шортами можно расставить соблазнительные акценты и прочувствовать лето.

Алла Юрчик:

Лучше всего в городе набрасывать на плечи легкую рубашечку или блузочку, поддевать топ, чтобы тело не сгорало. Здесь у нас легкая вискозная рубашечка в полоску. Очень модно, актуально сейчас – это топ-краше, комфортный вариант на работу и просто для повседневной жизни.

Россыпь бутонов и мелкий цветочный принт – аромат, который не забыть. Французский романтик всегда в топе. Женственно, волшебно. В жару делайте ставку на универсальный сарафан. С футболкой днем, джинсовкой вечером. Калейдоскоп стильных образов притянет взгляды.