Деградацию европейский культуры обсуждали на международном форуме в Минске

Кризис европейской цивилизации. Тревожные тенденции в культурных веяниях стран Запада очевидны. Размывание традиционных ценностей и исчезновение наследия – прямая угроза для общества. Проблему деградации культуры в Европе обсудили в Минске на международном форуме, организатором которого выступил фонд Эмиля Чечко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как избавиться от сомнительных культурных трендов Европы – в репортаже Глеба Прокофьева.

Парад ЛГБТ на улицах европейских городов уже, к сожалению, привычное дело. Представители радужных настроений, шагая по западным авеню, топчут традиционные семейные ценности, на которых мы строим свою жизнь. Семья, в которой детей воспитывают мама и папа, там уже становится слишком консервативной. В Европе пропаганда в голубых и розовых тонах с самого детства. Добрались до литературы. Псевдописатели намерены переписать «Золушку» и «Спящую красавицу». Экспертов беспокоит вопрос гендера. Например, в ситуации, когда принцесса использует термин «мужчина» при первой встрече с принцем, когда они друг с другом еще не знакомы, следует отдавать предпочтение гендерно-нейтральному языку. Все это пытаются навязать и тем, кто метит в Европу, но не получается.

Александр Семченко, доктор политических наук (Украина):

В Конституции Украины написано, что брак – это добровольный союз мужчины и женщины. И вот ищут лазеечки, чтобы назвать это не браком, а чем-то другим. Социальным партнерством, по-моему так это звучит. В принципе, широкой поддержки пока что конкретно эта ценность не находит.

О том, как искоренить такие европейские ценности, 12 ноября говорили в Минске. Проблему деградации культуры в Европе подняли участники международного форума. Дискутировали эксперты и журналисты из различных стран мира – Франция, Сербия, Польша, Украина и не только. Наша страна – идеальная площадка для такого диалога, подчеркивают зарубежные гости.

Олег Гусев, правозащитник, журналист (Казахстан):

Очень здорово, потому что площадка не политизирована так, как, допустим, это есть у нас или в России. Можно свободно приехать, мы видим тут много иностранцев. Здесь можно свободно об этом говорить, не боясь того, что тебе что-то выскажут. Из современной западной культуры специально устраняют любые национальные особенности. Идеальный потребитель – это усредненный человек без национальной, расовой и половой принадлежности, который ни в чем не имеет культурных и религиозных ограничений. В идеале, влиять на его выбор должны только новые медиа, реклама и пиар. Именно они и подменили собой традиционную культуру, религию и семью.