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Цикл фильмов СТВ «Война известная и неизвестная» отмечен дипломом как лучший «Специальный проект»

18 февраля 2010 21:34
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Его лауреатом стал и телеканал СТВ. Наши журналисты получили награды сразу в двух номинациях. Министерство обороны и Министерство информации подвели итоги ежегодного творческого конкурса.

Номинации «Профессионализм и журналистское мастерство» удостоен автор серии спецрепортажей с полигона Ашулук Евгений Горин.

Цикл фильмов «Война известная и неизвестная» отмечен дипломом как лучший «Специальный проект».

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:
— Вам не стоит останавливаться на достигнутом. Творите, работайте. А мы и дальше будем вас поощрять и награждать.

# общество # Государственная информационная политика

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