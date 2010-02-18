Цикл фильмов СТВ «Война известная и неизвестная» отмечен дипломом как лучший «Специальный проект»

Его лауреатом стал и телеканал СТВ. Наши журналисты получили награды сразу в двух номинациях. Министерство обороны и Министерство информации подвели итоги ежегодного творческого конкурса.

Номинации «Профессионализм и журналистское мастерство» удостоен автор серии спецрепортажей с полигона Ашулук Евгений Горин.

Цикл фильмов «Война известная и неизвестная» отмечен дипломом как лучший «Специальный проект».

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

— Вам не стоит останавливаться на достигнутом. Творите, работайте. А мы и дальше будем вас поощрять и награждать.