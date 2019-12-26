«Чтобы мне сделали операцию на ноги». Какие желания на Новый год загадывают дети из дома-интерната?

Татьяна Сахно, руководитель кружка декоративно-прикладного творчества Ивенецкого дома-интерната:

Дети заранее готовятся к Новому году. Они делают работы новогодние, которые уже настраивают их на этот праздник. Они очень стараются. Очень активные, творческие. Они погружаются в состояние Нового года. Для них это возможность проявить свои способности, и от этого получают удовольствие, реализацию своих талантов. Достаточно сложно может быть в том плане, что у них моторика где-то страдает, им тяжело эти работы выполнять. Но они очень хотят, чтобы у них получилось. Я им в этом помогаю.