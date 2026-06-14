«Россияне очень хорошо относятся к белорусам!» Малахов назвал черты, которые любят особенно

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу» Павел Малахов.

Павел Малахов, юморист, фронтмен команды «Доктор Хаусс» и «ДХ Шоу»:

Да. Кто бы что ни говорил, во-первых, сами россияне очень хорошо относятся к белорусам. Это важно.

Александр Осенко:

Какие черты они любят у белорусов?

Павел Малахов:

Если в труде, то работоспособность они любят, какую-то креативность. Белорусы немножечко с другим взглядом, поэтому у них в России чуть лучше получается что-то. За честность, возможно. Я просто чувствую, как россияне к нам относятся. Относятся они замечательно.

Александр Осенко:

Белоруса в Москве или за границей сможешь определить? Ты же социолог.

Павел Малахов:

У меня бывали примеры, когда я понимал, что это белорус, когда он может нести стаканчик до мусорки или стоять на пешеходном переходе.