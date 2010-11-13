Что можно купить за именные приватизационные чеки «Жилье» в Беларуси?

Цель использования именных приватизационных чеков «Жилье» — приватизация государственного жилищного фонда. Согласно законодательству, перерегистрированные чеки «Жилье», начисленные непосредственно гражданину, полученные в результате дарения или унаследованные от близких родственников, используются для приватизации жилых помещений путем зачета в счет погашения стоимости жилого помещения, определяемого в ценах 1991 года.

В соответствии с Декретом Президента от 7.07.2005 № 6 «Об упорядочении обращения и использования именных приватизационных чеков «Жилье» в республике до 01.01.2007 проводилась перерегистрация чеков «Жилье». Таким образом, после 1 января 2007 года находятся в обращении и используются в соответствии с законодательством только перерегистрированные чеки «Жилье», сообщает www.ctv.by со ссылкой на «7 дней».

Константин Куликов, консультант управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства:

Жители страны, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут использовать чеки «Жилье» для финансирования строительства домов и квартир. Они также годятся для вложения в реконструкцию одноквартирных, блокированных жилых домов. Кроме того, их можно использовать при покупке жилья, а также при погашении задолженности по кредитам банков и ссудам юридических лиц, взятым и использованным на эти цели. Владельцы чеков имеют право подарить свои чеки супругу (супруге), детям, родителям, родным братьям и сестрам, деду, бабке, внукам. Они-то и смогут использовать впоследствии чеки «Жилье» на вышеуказанные цели, а также передать их по наследству. А вот продать такие специфические ценные бумаги, согласно закону, нельзя.



Кроме того, в соответствии со ст. 13 Закона «Об именных приватизационных чеках Республики Беларусь» после окончания их обращения за неиспользованные чеки предусмотрена выплата денежной компенсации в порядке, установленном Совмином. Однако срок окончания обращения чеков «Жилье» пока еще государством не установлен.

Предусмотрена возможность индексации чеков «Жилье» гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на погашение стоимости строительства, реконструкции, покупки жилых помещений, а также на погашение кредитов (ссуд), взятых и использованных на указанные цели. Кроме того, индексируются чеки, полученные в результате дарения от близких родственников, начисленных дарителю в установленном порядке либо полученных по договорам дарения, по наследству. Или по решению суда. При условии, что граждане, которым изначально эти чеки были начислены в установленном порядке (включая жилищные квоты, объединенные на имя данных граждан), по отношению к одаряемому входят в число близких родственников.

Индекс роста стоимости строительства жилья для индексации рассчитывается ежеквартально и утверждается облисполкомами и Минским горисполкомом, сообщает www.ctv.by со ссылкой на «7 дней».

