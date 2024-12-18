Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с неонацизмом

Генеральной ассамблеей ООН принята резолюция Российской Федерации о борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости.
Генеральной ассамблеей ООН принята резолюция Российской Федерации о борьбе с героизацией нацизма, пишет РИА Новости.
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Резолюция была ранее одобрена Третьим комитетом Генеральной Ассамблеи.
За принятие документа голосовали 119 стран. 53 страны приняли решение голосовать против, среди них Украина, Америка, ФРГ, Франция, Канада, Япония. Еще 10 стран остались среди воздержавшихся.