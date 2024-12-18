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Средства ПВО РФ за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника

18 декабря 2024 06:37
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ПВО РФ нейтрализовали в течение ночи 4 украинских дрона над тремя российскими регионами, пишет РИА Новости.

Средства ПВО РФ за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника-1

Фото: Pinterest

В Министерстве обороны РФ информировали, что ночью с 17 на 18 декабря Киев осуществил попытку атаковать посредством беспилотников самолетного типа российские объекты. Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 2 дрона в районе территории Белгородской области, а также по 1 БЛА – над Брянской и Курской областями, – уточнили в ведомстве.

# Международная политика

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