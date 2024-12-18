Средства ПВО РФ за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника

В Министерстве обороны РФ информировали, что ночью с 17 на 18 декабря Киев осуществил попытку атаковать посредством беспилотников самолетного типа российские объекты. Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали 2 дрона в районе территории Белгородской области, а также по 1 БЛА – над Брянской и Курской областями, – уточнили в ведомстве.