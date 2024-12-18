FIFA вручила награду лучшему футболисту 2024 года – кто им стал

Лучший игрок 2024 года по версии Международной федерации футбола – бразильский нападающий испанского Real Madrid Винисиус, пишет ТАСС.
Лучший игрок 2024 года по версии Международной федерации футбола – бразильский нападающий испанского Real Madrid Винисиус, пишет ТАСС.
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Торжественная церемония награждения состоялась в Катаре. Претендентами на звание были также футболисты Даниэль Карвахаль из Испании, Федерико Вальверде из Уругвая, британец Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе из Франции, Эрлинг Холанд из Норвегии, Родри из Испании, Флориан Вирц из ФРГ, испанец Ламин Ямаль, а также Тони Кроос из Германии, который после чемпионата Европы завершил карьеру.