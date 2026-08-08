Чистый убыток розницы Белкоопсоюза вырос в 11 раз

Рабочий визит Президента в Вилейский район, который состоялся накануне, задал жесткие ориентиры для всей вертикали власти, поставив во главу угла качество жизни в белорусской глубинке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стратегический разговор вышел далеко за рамки сугубо аграрной тематики. Одной из самых резонансных и обсуждаемых тем среди жителей регионов стала жесткая критика главы государства в адрес Белкоопсоюза. Президент открыто заступился за сельчан, потребовав навести железный порядок в сельской торговле, прекратить необоснованное закрытие магазинов и обеспечить людей качественными товарами. Эта тема мгновенно получила обратную связь на местах. Ведь для жителей глубинки прилавок – это не просто коммерция, а ключевой показатель заботы государства.

Качество жизни на селе соткано из простых, но таких важных вещей. Наличие стабильного и достойного заработка, хорошие дороги, жилье, школы, детсады и честная торговля – это та база, которую государство обязано обеспечить людям, на чьих плечах держится деревня. О том, что у жителей села условия должны быть не хуже, чем в городе, Президент говорил не единожды. Комфорт людей – на особом контроле главы государства. И когда в силу разных обстоятельств стационарного магазина в населенном пункте нет, автолавка становится индикатором заботы местной власти о жителях.

Екатерина Гецман, продавец автолавки:

Самые ходовые продукты – это у нас хлебобулочные изделия, молочные изделия, мясо, колбасные изделия, выпечка.

Дважды в неделю автолавку встречают и жители деревни Чижовка в Слуцком районе. Магазин на колесах оборудован по последнему слову техники: установлены современные холодильные и морозильные камеры, кассовый аппарат и мобильный терминал для бесконтактной оплаты. Сроки годности товаров проверяются ежедневно. Что касается ассортимента, по словам местных, здесь всегда и всего хватает.

София Бруй, жительница деревни Чижовка:

Чаго толькі няма. Хороший продавец и шофер хороший, вовремя приезжают. Ну и слава богу за это. Усяго панабіралі.

Зоя Мусина, староста деревни Чижовка:

Все отлично, кто заказывает, привозят и заказы. И круглый год и фрукты, и овощи. Все у нас есть. Огурцы, помидоры, капуста.

На карте Слуцкого района 14 сельсоветов, а это чуть больше двух сотен сел и деревень. Потребность жителей в продуктах и товарах первой необходимости обеспечивают восемь автолавок Белкоопсоюза. Простая арифметика показывает: один магазин на колесах обслуживает 25 населенных пунктов. Чтобы доехать до каждого покупателя, минимум дважды в неделю водителям и продавцам приходится преодолевать сотни километров. При такой интенсивности быстро изнашиваются автомобили, а затраты на топливо и ремонт полностью перекрывают и без того скромную прибыль. В условиях, когда чистый убыток розницы Белкоопсоюза по стране вырос в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, содержать такие маршруты местной кооперации становится все тяжелее. Но экономика не оправдание. Ведь эти восемь машин – единственная альтернатива пустым полкам. И если в Чижовке ждут продукты по часам, то жителям деревни Шищицы повезло гораздо больше. Здесь местным не нужно подстраиваться под график движения автолавок. В Шищицах работает стационарный магазин, заглянув в который понимаешь, что торговля на селе может быть не хуже, чем в городе. На прилавках всегда свежие продукты: от мяса и молочки до кондитерских изделий. Ассортиментный перечень достойный.

Александр Харченко, житель деревни Шищицы:

По молочке вообще много чего есть. И продукция птицефабрики, куриные наборы, супы, говяжье, свиное, шашлыки. Тоже всего хватает. Если в Слуцком районе баланс удается удерживать, то в масштабах всей республики ситуация в сельской торговле требует экстренной перезагрузки. Накануне в эту логистику вмешался Александр Лукашенко, чтобы лично проверить, совпадает ли отчетность чиновников с реальным качеством продуктов, которые попадают на стол к потребителям.

Белорусский лидер совершил рабочую поездку в Вилейский район Минской области, где ознакомился с образцами автомагазинов разных торговых сетей и павильонов для выездной торговли. Позиция Президента в этом вопросе жесткая: со стороны государства для развития торговли в сельской местности сделано все возможное, включая налоговые льготы и специальные нормативные акты. И все же проблем в отрасли хватает: от финансового состояния организаций и эффективности их работы до ассортимента и качества товаров. На выездном совещании, посвященном обеспечению сельского населения широким ассортиментом товаров, глава государства поставил перед вертикалью власти задачу максимально стереть различия между городом и деревней. Разговор получился предельно жестким, ведь данные Комитета госконтроля оказались разгромными. «Просрочка и тухлятина» – Лукашенко возмутился качеством товаров в магазинах на селе.