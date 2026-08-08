Героини полей: как белорусские женщины меняют лицо уборочной

Очередной знаковый рубеж преодолели белорусские аграрии. 6 миллионов тонн зерна с учетом рапса, и темпы работ выше прошлогодних. А лидером по общему намолоту остается Минская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За этими цифрами колоссальный и самоотверженный труд абсолютно всех участников уборочной. Хлеборобы, водители, специалисты на сушильных комплексах – все они работают на пределе возможностей ради продовольственной безопасности страны. Жатва – дело общее. И пока одни говорят, что это исключительно мужская работа, белорусские женщины доказывают обратное.

Еще недавно рабочий день Татьяна Печурко из хозяйства «Деревное» начинался с диспетчерского кабинета и координации машин. Она могла проследить путь каждого грузовика по отчетам и ведомостям. Но потом ее карьерный маршрут круто изменился. Начинала работу в полях помощником, а в этом году сама пересела за штурвал. Намолотила тысячу тонн зерна! Пообщались с женщиной-комбайнером.

Она – за рулем, он – в помощь. Семейный тандем на одном поле и в одной кабине. В поле Татьяна Печурко трудится вместе с мужем. Их общая история когда-то началась именно здесь: в этом хозяйстве они встретились, влюбились и создали семью. Спустя годы работа объединила их на хлебной ниве. Станислав Печурко, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Деревное»:

Я приехал из Казахстана в 2013 году и пришел сюда работать. А она работала в диспетчерской. Уже третий сезон работаем вместе.

Слаженность действий помогает супругам Печурко справляться с нагрузками. Начали работу с ячменя, после собрали рапс. Урожайность масляничной культуры здесь составила почти 62 центнера с гектара. Сейчас экипаж вовсю штурмует поля с тритикале, собирая не только весомые тонны, но и взгляды. И не просто так.

Влада Родовская, корреспондент:

Найти этот экипаж женщины-механизотора можно даже без навигатора. Достаточно просто посмотреть на борт. Вместо классического комбайна уникальная техника с индивидуальным дизайном. Тут и васильки, и солнце, и колосья, и логотип Года белорусской женщины – настоящий эксклюзив.