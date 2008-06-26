Прямой эфир

Чемпионат Беларуси по велоспорту спутал карты автолюбителям

26 июня 2008 16:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Автомобильные пробки длиной в сотни метров выстроились на центральных столичных магистралях. Самыми проблемными участками оказались проспект Независимости, улицы Немига и Богдановича. Для проведения соревнований было перекрыто движение на участке дороги "Проспект Победителей - Ждановичи". Как показал сегодняшний день, перекрытие в городе одной из центральных магистралей, может привести к весьма серьезным последствиям. Правда столь масштабных проблем в предстоящие выходные, в связи с проведением сразу нескольких спортивных мероприятий, не предвидится.
# общество # Велоспорт

Другие новости рубрики

Все новости
26 июня 2008 16:46

Настоящие небесные баталии откроют театрализованное представление на "Линии Сталина", посвященное Дню Независимости

26 июня 2008 16:45

Завершился третий день международного турнира телохранителей

26 июня 2008 15:08

Гродненские пограничники задержали велосипедистов-нелегалов