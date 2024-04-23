Чем удержать молодёжь на селе? Рассказываем о льготах и квотах для специалистов

Привлечь, увлечь и закрепить. Вопросом, чем удержать молодежь в сельской местности, озадачено каждое второе хозяйство страны. Вузы и ссузы выделяют целевые квоты и готовят специалистов, им предоставляются льготные кредиты и доплаты, доступное жилье. Но в итоге не все остаются работать, даже несмотря на жесткие условия отработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем удержать молодежь в сельской местности? Этим вопросом озадачено каждое второе хозяйство страны. Самый надежный якорь – жилье. Предприятие ОАО «Могилевский ленок» строит новый молочно-товарный комплекс на 600 голов. Квартирный вопрос решают не только для буренок, но и специалистов.

Наталья Шкалькова, заместитель директора сельхозпредприятия «Могилевский ленок»: Мы нуждаемся в специалистах зоо- и ветнаправлений, животноводы, операторы машинного доения. С таким расчетом мы запланировали, что построим 10 квартир в Могилеве.

Но проблема кадров лежит не только в материальной плоскости. Работа и крыша над головой – только часть потребностей молодых людей. Современные белорусы хотят больше. Спорт, хобби, путешествия, поход в пиццерию или просто чашка кофе. Да, построить в каждой деревне фуд-корт не получится. Выход нашли в Могилевском районе, где каждые выходные молодым специалистам предлагают программу развлечений. От промышленного туризма и до походов в кино. У таких встреч побочный эффект – за три года семь браков.

Олеся Купцова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского райисполкома:

На прошлых выходных мы съездили в Витебск. Эта экскурсия была организована для молодежи сельхозорганизаций, и поездка была оплачена профсоюзным комитетом профсоюзов АПК. Молодежь это принимает на ура, потому что это возможность отдохнуть вне своего населенного пункта, вне своей работы и, конечно же, познакомиться с ребятами из других сфер.

Подробности в сюжете.

В свое время в стране были приняты программы развития села. Десятки небольших населенных пунктов в буквальном смысле получили шанс на возрождение. Так на карте Беларуси появились агрогородки. Развитая инфраструктура, комфортное жилье. Созданные условия позволили привлечь и закрепить на селе десятки семей, которые готовы работать на земле и растить здесь детей. Предпринятые меры на государственном уровне стали весомой мотивацией, но решение кадрового вопроса – в плоскости и самих хозяйств. От этого в том числе зависит и экономика сельского хозяйства.