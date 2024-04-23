Прямой эфир

Чем удержать молодёжь на селе? Рассказываем о льготах и квотах для специалистов

23 апреля 2024 20:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Привлечь, увлечь и закрепить. Вопросом, чем удержать молодежь в сельской местности, озадачено каждое второе хозяйство страны. Вузы и ссузы выделяют целевые квоты и готовят специалистов, им предоставляются льготные кредиты и доплаты, доступное жилье. Но в итоге не все остаются работать, даже несмотря на жесткие условия отработки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чем сладок агрономический пряник и какого сельскохозяйственного кнута боится молодежь, выясняла Юлия Мычка.

Чем удержать молодёжь на селе? Рассказываем о льготах и квотах для специалистов-1

Чем удержать молодежь в сельской местности? Этим вопросом озадачено каждое второе хозяйство страны. Самый надежный якорь – жилье. Предприятие ОАО  «Могилевский ленок» строит новый молочно-товарный комплекс на 600 голов. Квартирный вопрос решают не только для буренок, но и специалистов.

Чем удержать молодёжь на селе? Рассказываем о льготах и квотах для специалистов-4

Наталья Шкалькова, заместитель директора сельхозпредприятия «Могилевский ленок»:
Мы нуждаемся в специалистах зоо- и ветнаправлений, животноводы, операторы машинного доения. С таким расчетом мы запланировали, что построим 10 квартир в Могилеве.

Чем удержать молодёжь на селе? Рассказываем о льготах и квотах для специалистов-7

Но проблема кадров лежит не только в материальной плоскости. Работа и крыша над головой – только часть потребностей молодых людей. Современные белорусы хотят больше. Спорт, хобби, путешествия, поход в пиццерию или просто чашка кофе. Да, построить в каждой деревне фуд-корт не получится. Выход нашли в Могилевском районе, где каждые выходные молодым специалистам предлагают программу развлечений. От промышленного туризма и до походов в кино. У таких встреч побочный эффект – за три года семь браков.

Чем удержать молодёжь на селе? Рассказываем о льготах и квотах для специалистов-10

Олеся Купцова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Могилевского райисполкома:
На прошлых выходных мы съездили в Витебск. Эта экскурсия была организована для молодежи сельхозорганизаций, и поездка была оплачена профсоюзным комитетом профсоюзов АПК. Молодежь это принимает на ура, потому что это возможность отдохнуть вне своего населенного пункта, вне своей работы и, конечно же, познакомиться с ребятами из других сфер.

Подробности в сюжете.

В свое время в стране были приняты программы развития села. Десятки небольших населенных пунктов в буквальном смысле получили шанс на возрождение. Так на карте Беларуси появились агрогородки. Развитая инфраструктура, комфортное жилье. Созданные условия позволили привлечь и закрепить на селе десятки семей, которые готовы работать на земле и растить здесь детей. Предпринятые меры на государственном уровне стали весомой мотивацией, но решение кадрового вопроса – в плоскости и самих хозяйств. От этого в том числе зависит и экономика сельского хозяйства.

Лукашенко о сельском хозяйстве: если не будут решаться проблемные вопросы, то все наши успехи сойдут на нет. Подробности.

# Молодежь Беларуси # общество # Юлия Мычка

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин: Лукашенко всегда боролся не с сепаратизмом, а против мафии
23 апреля 2024 20:15

Лазуткин: Лукашенко всегда боролся не с сепаратизмом, а против мафии

Проект «Чистый город» запустят в Жодино. Какие изменения ждут автостанцию?
23 апреля 2024 20:10

Проект «Чистый город» запустят в Жодино. Какие изменения ждут автостанцию?

100 млн инвестиций планируют вложить в развитие Крупского района
23 апреля 2024 20:09

100 млн инвестиций планируют вложить в развитие Крупского района

Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске
23 апреля 2024 20:08

Более 2 тыс. юношей и девушек посетили молодёжную ярмарку вакансий в Минске

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?
23 апреля 2024 20:06

В Миноблисполкоме принимали делегацию Архангельской области. Какие сферы сотрудничества обсудили?

Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?
23 апреля 2024 19:52

Наравне с игроманией и алкоголизмом. Чем опасна кредитомания?

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее
23 апреля 2024 19:49

Лазуткин: ВНС – это наша страховка на будущее

Меньше дня остается до старта ВНС! Как готовятся делегаты и что у них в портфелях?
23 апреля 2024 18:29

Меньше дня остается до старта ВНС! Как готовятся делегаты и что у них в портфелях?

Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?
23 апреля 2024 17:39

Как проверить жильё на пожарную безопасность и что важно знать об извещателях?

«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?
23 апреля 2024 17:39

«Я очень горжусь, что выбрана делегатом!» С каким настроением отправится представитель Минской области на ВНС?

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске
23 апреля 2024 17:35

Меморандум об увековечении памяти узников концлагерей подписан в Минске

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых
23 апреля 2024 17:34

Как начать общение в соцсетях? А1 провела бесплатный мастер-класс для пожилых