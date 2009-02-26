Частные строительные компаний должны продать все пустующие квартиры в новых домах в ближайший месяц

Совет или требование главы государства бизнесменам от строительства не выжидать, что государство вбросит огромное количество денег, а те опять будут продавать жилье по 2-3 тысячи долларов за квадратный метр, – остается в силе. Сегодня надо жилье продавать близко к себестоимости.
Частные застройщики Минска не продали всего около 300 уже готовых квартир. В масштабах большой столицы это может быть и незначительная частность. Но вот то, что стройки начинают "замораживаться", а цены на коммерческое жилье все никак не "тают" под воздействием резкого дисбаланса спроса и предложения, причем в пользу преобладания второго над первым, – это уже негативная тенденция.
В Мингориспокоме сегодня сообщили: официальные запросы в организации-застройщики о данных по нереализованному коммерческому жилью уже направлены. Маскировать снижение темпов строек под видом перепроектирования и так далее, а другими словами, выжидать удобный момент для продажи, – также не советуют. У судов уже богатый опыт наложения солидных штрафных санкций за сверхнормативное строительство. А в этом году административных рычагов воздействия, по всей видимости, станет еще больше. 240 тысяч минских семей в очереди ожидания.
Оказывается, высокая цена за стены является тормозом торговли недвижимостью не только в белорусской столице. В Бресте всего один коммерческий застройщик. Но, может, его минская прописка наложила отпечаток на коммерческий подход. И в недавно построенном им доме квартиры продавать не спешат. Стоимость квадратного метра в городе над Бугом подбирается к столичной отметке в тысячу долларов. Это в два раза больше чем у государственных застройщиков. В результате и покупателей немного.
Во втором белорусском приграничном областном центре Гродно тоже один частный застройщик. Однако все коммерческое жилье продано. Похоже, тут ставят перед собой реальные цели, а на квартиры – реальные цены. Доступные народу по карману. Так называемые коммерческие дома, когда жилье строится за счет собственных средств предприятий, а потом реализуются на рынке недвижимости, составляют порядка 50% от общего объема. Но даже в таких домах выделяются квартиры по минимальным ценам для нуждающихся семей.
Количество нулей в цене за родные стены не должно ассоциироваться в сознании рядового белоруса с длиной Великой Китайской стены. Более того, государство всерьез решило побороть скепсис многих частных застройщиков, что стоимость квадратных метров в периметре квартирных стен, во всяком случае, не упадет. Что ж, так когда-то думали и о нерушимости стены... Берлинской.