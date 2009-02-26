Частные строительные компаний должны продать все пустующие квартиры в новых домах в ближайший месяц

Только в Минске таких квартир около трех сотен. Об этом на сегодняшнем совещании напомнил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Совет или требование главы государства бизнесменам от строительства не выжидать, что государство вбросит огромное количество денег, а те опять будут продавать жилье по 2-3 тысячи долларов за квадратный метр, – остается в силе. Сегодня надо жилье продавать близко к себестоимости.

Частные застройщики Минска не продали всего около 300 уже готовых квартир. В масштабах большой столицы это может быть и незначительная частность. Но вот то, что стройки начинают "замораживаться", а цены на коммерческое жилье все никак не "тают" под воздействием резкого дисбаланса спроса и предложения, причем в пользу преобладания второго над первым, – это уже негативная тенденция.

В Мингориспокоме сегодня сообщили: официальные запросы в организации-застройщики о данных по нереализованному коммерческому жилью уже направлены. Маскировать снижение темпов строек под видом перепроектирования и так далее, а другими словами, выжидать удобный момент для продажи, – также не советуют. У судов уже богатый опыт наложения солидных штрафных санкций за сверхнормативное строительство. А в этом году административных рычагов воздействия, по всей видимости, станет еще больше. 240 тысяч минских семей в очереди ожидания.

Оказывается, высокая цена за стены является тормозом торговли недвижимостью не только в белорусской столице. В Бресте всего один коммерческий застройщик. Но, может, его минская прописка наложила отпечаток на коммерческий подход. И в недавно построенном им доме квартиры продавать не спешат. Стоимость квадратного метра в городе над Бугом подбирается к столичной отметке в тысячу долларов. Это в два раза больше чем у государственных застройщиков. В результате и покупателей немного.

Во втором белорусском приграничном областном центре Гродно тоже один частный застройщик. Однако все коммерческое жилье продано. Похоже, тут ставят перед собой реальные цели, а на квартиры – реальные цены. Доступные народу по карману. Так называемые коммерческие дома, когда жилье строится за счет собственных средств предприятий, а потом реализуются на рынке недвижимости, составляют порядка 50% от общего объема. Но даже в таких домах выделяются квартиры по минимальным ценам для нуждающихся семей.

Количество нулей в цене за родные стены не должно ассоциироваться в сознании рядового белоруса с длиной Великой Китайской стены. Более того, государство всерьез решило побороть скепсис многих частных застройщиков, что стоимость квадратных метров в периметре квартирных стен, во всяком случае, не упадет. Что ж, так когда-то думали и о нерушимости стены... Берлинской.