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Цены, качество, ассортимент – Федерация профсоюзов открывает общественные приемные

15 августа 2024 06:27
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Цены, наличие и качество товаров в магазинах: общественные приемные открывает сегодня, 15 августа, Федерация профсоюзов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены, качество, ассортимент – Федерация профсоюзов открывает общественные приемные-1

Предложения по улучшению ситуации на потребительском рынке, замечания и вопросы теперь можно озвучить в Могилеве в первый и третий четверг месяца.

Цены, качество, ассортимент – Федерация профсоюзов открывает общественные приемные-4

Кроме этого, на интернет-портале ФПБ размещена специальная форма «сообщить о ситуации с ценами». С ее помощью без дополнительной регистрации можно направить обращения. Значительное повышение цен на ту или иную продукцию, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, ненадлежащее качество, нарекания на работу торгового объекта и другие нестандартные ситуации на потребительском рынке – каждый факт будет взят в работу. При наличии реальных проблем для их решения привлекут представителей органов власти.

# Профсоюзы в Беларуси # общество

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