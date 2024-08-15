Цены, качество, ассортимент – Федерация профсоюзов открывает общественные приемные

Предложения по улучшению ситуации на потребительском рынке, замечания и вопросы теперь можно озвучить в Могилеве в первый и третий четверг месяца.

Кроме этого, на интернет-портале ФПБ размещена специальная форма «сообщить о ситуации с ценами». С ее помощью без дополнительной регистрации можно направить обращения. Значительное повышение цен на ту или иную продукцию, отсутствие товаров, недостаточный их ассортимент, ненадлежащее качество, нарекания на работу торгового объекта и другие нестандартные ситуации на потребительском рынке – каждый факт будет взят в работу. При наличии реальных проблем для их решения привлекут представителей органов власти.