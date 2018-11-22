«Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура»: на что жаловались жители Мозыря на приёме у Максима Рыженкова

Новости Беларуси. Нужен асфальт, но это не единственный вопрос. Жители одного из старейших районов Мозыря просят не оставлять без внимания их проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устав от переписки с районными властями, они обратились к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову. По словам мозырян, инфраструктура в микрорайоне Железнодорожный год от года буквально разваливается на глазах.