«Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура»: на что жаловались жители Мозыря на приёме у Максима Рыженкова
Новости Беларуси. Нужен асфальт, но это не единственный вопрос. Жители одного из старейших районов Мозыря просят не оставлять без внимания их проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Устав от переписки с районными властями, они обратились к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову. По словам мозырян, инфраструктура в микрорайоне Железнодорожный год от года буквально разваливается на глазах.
Валентина Головченко, жительница Мозыря:
Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура. Убираются поликлиники, убираются врачи зубные, убираются магазины. А нам «шаговая доступность» в ответах. Шаговая доступность – это проехать минимум 7 километров до первого магазина в основной части города.
На то, чтобы улицу Трудовую засыпали щебнем, понадобилось 10 лет переписки с местной властью. Заасфальтировать ее теперь пообещали уже в 2019 году. Как показывает практика, без вопросов, решение которых должны находить на местном уровне, не обходится не один подобный прием.
Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Касательно участков земельных, подвода газа, каких-то вещей, связанных с оформлением документов необходимых на землю, на дома в сельской местности.
Конечно, мне кажется, что по таким вопросам как раз таки местная власть могла бы найти возможности. Где-то может чуть больше сделать, чем предписано у кого-то в функциональных обязанностях, если это касается пенсионеров, ветеранов, инвалидов и так далее. Тем более людей, у которых ни средств серьезных нет, ни возможностей, может быть, столько нет. Не только Мозыря касается вопрос, потому что приезжали и из Калинковичей, и из Гомельского района.