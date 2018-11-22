Прямой эфир

«Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура»: на что жаловались жители Мозыря на приёме у Максима Рыженкова

22 ноября 2018 21:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Нужен асфальт, но это не единственный вопрос. Жители одного из старейших районов Мозыря просят не оставлять без внимания их проблемы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устав от переписки с районными властями, они обратились к первому заместителю главы Администрации Президента Максиму Рыженкову. По словам мозырян, инфраструктура в микрорайоне Железнодорожный год от года буквально разваливается на глазах.

«Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура»: на что жаловались жители Мозыря на приёме у Максима Рыженкова-1

Валентина Головченко, жительница Мозыря:
Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура. Убираются поликлиники, убираются врачи зубные, убираются магазины. А нам «шаговая доступность» в ответах. Шаговая доступность – это проехать минимум 7 километров до первого магазина в основной части города.

«Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура»: на что жаловались жители Мозыря на приёме у Максима Рыженкова-4

На то, чтобы улицу Трудовую засыпали щебнем, понадобилось 10 лет переписки с местной властью. Заасфальтировать ее теперь пообещали уже в 2019 году. Как показывает практика, без вопросов, решение которых должны находить на местном уровне, не обходится не один подобный прием.

«Целенаправленно как будто уничтожается вся инфраструктура»: на что жаловались жители Мозыря на приёме у Максима Рыженкова-7

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Касательно участков земельных, подвода газа, каких-то вещей, связанных с оформлением документов необходимых на землю, на дома в сельской местности.

Конечно, мне кажется, что по таким вопросам как раз таки местная власть могла бы найти возможности. Где-то может чуть больше сделать, чем предписано у кого-то в функциональных обязанностях, если это касается пенсионеров, ветеранов, инвалидов и так далее. Тем более людей, у которых ни средств серьезных нет, ни возможностей, может быть, столько нет. Не только Мозыря касается вопрос, потому что приезжали и из Калинковичей, и из Гомельского района.

# Прием граждан # общество # Валентина Головченко # Максим Рыженков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Качественно новая машина»: какими характеристиками обладает танк Т-72Б3
22 ноября 2018 20:57

«Качественно новая машина»: какими характеристиками обладает танк Т-72Б3

Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома
22 ноября 2018 20:49

Макеты из мочалок и пластилина делает сотрудник ОМОНа и отдаёт в детские дома

Сотруднику ОМОНа ломали уши 15 раз: «Лет с 14 начиная. Не было времени их залечивать»
22 ноября 2018 20:39

Сотруднику ОМОНа ломали уши 15 раз: «Лет с 14 начиная. Не было времени их залечивать»