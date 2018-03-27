«Быть уверенным, что в случае ЧП объект готов к эвакуации». В торговых центрах Беларуси объявят учебную тревогу

Новости Беларуси. В самый короткий срок в Беларуси проверят все торговые центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу Александр Лукашенко поставил Министерству по чрезвычайным ситуациям.
Новости Беларуси. В самый короткий срок в Беларуси проверят все торговые центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу Александр Лукашенко поставил Министерству по чрезвычайным ситуациям.
Президент потребовал подойти к этому серьезно. В тех случаях, где есть нарушения, принять самые жесткие меры, вплоть до закрытия таких объектов. В одной только Гомельской области в ближайшие три дня учебную тревогу объявят в 30 крупных торговых центрах.
Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:
В связи с произошедшими трагическими событиями в Российской Федерации уделяется внимание таким объектам. Здесь и система пожаротушения, и система оповещения людей о пожаре – она зонирована, управляема, свои функции, как видите, она выполнила.
В первую очередь внимание уделят безопасности на объектах путям эвакуации, работе систем пожаротушения, а также знаниям самого персонала.
Геннадий Пашковский, директор гипермаркета:
Конечно, неудобство. Это и потеря товарооборота: как бы там ни было, а полчаса времени потеряли. Но я считаю, что лучше все-таки перестраховаться и быть уверенным, что в случае ЧП наш объект готов к эвакуации.
Сотрудники МЧС просят граждан с пониманием отнестись к подобным неудобствам. Как показали трагические события в Кемерово, на кону человеческая жизнь.
Напомним, пожар в торговом центре Кемерово унес жизни свыше 60 человек. В здании не сработала сигнализация и посетители оказались заблокированы внутри помещений. Следствие продолжается, по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
«Они начали убегать, их не пропускали». Очевидцы пожара в торговом центре в Кемерово