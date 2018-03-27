«Быть уверенным, что в случае ЧП объект готов к эвакуации». В торговых центрах Беларуси объявят учебную тревогу

Новости Беларуси. В самый короткий срок в Беларуси проверят все торговые центры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу Александр Лукашенко поставил Министерству по чрезвычайным ситуациям.

Президент потребовал подойти к этому серьезно. В тех случаях, где есть нарушения, принять самые жесткие меры, вплоть до закрытия таких объектов. В одной только Гомельской области в ближайшие три дня учебную тревогу объявят в 30 крупных торговых центрах.

Сергей Мелешкин, первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС:

В связи с произошедшими трагическими событиями в Российской Федерации уделяется внимание таким объектам. Здесь и система пожаротушения, и система оповещения людей о пожаре – она зонирована, управляема, свои функции, как видите, она выполнила. В первую очередь внимание уделят безопасности на объектах путям эвакуации, работе систем пожаротушения, а также знаниям самого персонала.

Геннадий Пашковский, директор гипермаркета:

Конечно, неудобство. Это и потеря товарооборота: как бы там ни было, а полчаса времени потеряли. Но я считаю, что лучше все-таки перестраховаться и быть уверенным, что в случае ЧП наш объект готов к эвакуации. Сотрудники МЧС просят граждан с пониманием отнестись к подобным неудобствам. Как показали трагические события в Кемерово, на кону человеческая жизнь.