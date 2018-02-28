Быстрый рецепт домашнего йогурта

С вами Алена Высоцкая и готовить я буду очень простое блюдо, но невероятно полезное. Домашний йогурт.



Многие из нас не готовят йогурт дома – во первых, потому что не очень осознают пользу и ценность этого блюда. Во-вторых, потому что думают, что это сложно. На самом деле, я сегодня хочу разбить все мифы, потому что йогурт – то блюдо, которое готовится элементарно!

Но, самое главное, – это то блюдо, которое поможет сохранить ваше здоровье.

В йогурте содержатся молочнокислые бактерии – именно они помогают сформировать очень правильный фон кишечника. А кишечник – это, практически, основа основ нашего иммунитета. Многие об этом не думают, не догадываются, не вникают в это – но это так. Здоровый кишечник – это сумашедший ресурс для того, чтобы человек оставался здоровым очень долго. И посмотрите – как просто сегодня можно приготовить йогурт в домашних условиях.

Бутылка молока за одну ночь способна превратиться в йогурт. А для того, чтобы вам это было проще сделать – я поделюсь своим собственным лайфхаком – как сейчас модно говорить. Беру бутылку ультрапастеризованного молока. Для того, чтобы не кипятить. Потому что, если йогурт готовить по стандартной технологии – то молоко нужно сначала закипятить, потом остудить до температуры в 40 градусов. И только после этого работать с бактериями. Но это несколько усложняет задачу. Вот этот способ был получен нами опытным путём – и это упрощает задачу. Поэтому в моём доме ежедневно есть свежий йогурт. Ультрапастеризованное молоко и закваска – это всё, что вам понадобится.

Молоко нужно довести до температуры 40 градусов – для этого нужно опустить в раковину или кастрюлю с тёплой водой эту бутылку – и уже минут через 40-через час она будет нужной температуры. Затем открываем молоко – то есть, самое главное – это температура. Открываем закваску. Всыпаем её в бутылку.

Видите – это такой белый порошок. Я об этом методе даже не подозревала, пока не увлеклась йогуртами домашними. Закваска в бутылке, и осталось только перемешать.

И осталось оставить бутылку с закваской в тёплое место.

Я обычно кладу рядом с батареей. Вот бутылка, в которую я только что засыпала молочнокислые бактерии – а вот ещё одна бутылка, в которой бактерии уже переночевали в тёплом месте.

То есть, элементарно готовится, невероятная польза для организма. И я хочу, чтобы вы перестали бояться делать домашние йогурты! Это самый короткий рецепт, и один из самых полезных в истории наших выпусков.

Готовится очень просто.

Для завтрака – потрясающий. Можно всыпать сюда какие-нибудь сухофрукты, добавлять орешки.

С этим йогуртом вы можете делать всё, что угодно.