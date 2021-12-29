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«Быстрее будем доставлять детей». Учреждениям образования Могилёвского района переданы новые школьные автобусы

29 декабря 2021 07:15
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Новости Беларуси. Новые школьные автобусы поступили в 14 районов Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключи сразу от трех новеньких машин торжественно вручили в Могилевском районе.  

Теперь они будут развозить детей Вендорожского, Маховского и Мостокского детских садов – средних школ. Старые автобусы в этих учебных заведениях отработали более 13 лет и не подлежали ремонту. Их списали и за счет средств областного бюджета приобрели новые. Современный транспорт соответствует всем требованиям. В салоне мягкие сиденья, есть ремни безопасности.  

«Быстрее будем доставлять детей». Учреждениям образования Могилёвского района переданы новые школьные автобусы-1

Обновление школьных автопарков позволяет не только сделать дорогу в школу безопасной и комфортной, но и существенно сократить длительность маршрутов.  

«Быстрее будем доставлять детей». Учреждениям образования Могилёвского района переданы новые школьные автобусы-4

Наталья Колос, начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома:
Быстрее будем доставлять детей в школу. Например, в Маховской школе у нас два автобуса. На два автобуса в неделю приходится 1 440 километров. Вы себе представляете этот пробег: шесть дней он ездит, 240 километров он проходит в день. Если мы детей будем доставлять не двумя автобусами, а одним, то ребенок должен более двух часов ехать для того, чтобы добраться до учреждения образования. Их необходимо собрать со всего района. Два автобуса соберут их гораздо быстрее.  

«Быстрее будем доставлять детей». Учреждениям образования Могилёвского района переданы новые школьные автобусы-7

В Могилевском районе почти 5 000 школьников, третья часть из них в учреждения образования добирается на школьных автобусах.  

# Школы в Беларуси # общество # Наталья Колос # Фотофакт

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