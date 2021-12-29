«Быстрее будем доставлять детей». Учреждениям образования Могилёвского района переданы новые школьные автобусы

Теперь они будут развозить детей Вендорожского, Маховского и Мостокского детских садов – средних школ. Старые автобусы в этих учебных заведениях отработали более 13 лет и не подлежали ремонту. Их списали и за счет средств областного бюджета приобрели новые. Современный транспорт соответствует всем требованиям. В салоне мягкие сиденья, есть ремни безопасности.

Наталья Колос, начальник отдела по образованию Могилевского райисполкома:

Быстрее будем доставлять детей в школу. Например, в Маховской школе у нас два автобуса. На два автобуса в неделю приходится 1 440 километров. Вы себе представляете этот пробег: шесть дней он ездит, 240 километров он проходит в день. Если мы детей будем доставлять не двумя автобусами, а одним, то ребенок должен более двух часов ехать для того, чтобы добраться до учреждения образования. Их необходимо собрать со всего района. Два автобуса соберут их гораздо быстрее.