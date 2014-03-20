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Бумагу - сюда, остатки пищи - туда. Как выглядят женщины, которые разбирают мусор на сортировочной станции?

20 марта 2014 15:06
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Новости Беларуси. Возможно ли обернуть отходы в доходы? И почему ситуация  в этой сфере складывается не совсем благополучно.

Татьяна Ревизоре, корреспондент СТВ:
Контейнеры для раздельного сбора мусора. Такие есть в каждом дворе. Цветные коробки, по каждой видно, куда какой отход отправлять, но как обстоит на деле?

Пластик в контейнере для стекла, стекло в контейнере для пластика. И это еще не худший вариант. К примеру, эти пакеты и вовсе никуда не определены, да и разношерстное содержимое угадывается сразу.

На этой сортировочной линии Татьяна работает уже пятый год. По опыту признается: разделять отходы охота немногим. Как правило, на конвейер поступают пакеты в формате «все включено»: бутылки, остатки пищи, бумага — все смешалось в полиэтиленовом вакууме.

Татьяна Сенюта, сортировщик УП «Экорес»:
Все выбрасывается вместе, не сортируется.

А это уже избранное, маленькая толика того, что удалось отобрать. Кстати, в день на предприятие по сбору вторсырья поступает около 40 тонн последнего.

Виталий Пасютин, заместитель директора УП «Экорес»:
Отбираем мы с этого раздельное сырье всего лишь 35%, потому что сырье не соответствует тому качеству, которое должно быть. Население должно понимать, что отходы нужно разделять: стекло, макулатуру, пленку, кэп-бутылки. И это нельзя бросать в один контейнер.  

При этом раздельно собранные для повторного использования отходы - это не мусор, а источник сырья и энергии. Кроме экономического эффекта есть эффект и экологический. К примеру, ученые  подсчитали: в 1 тонне мусора содержится более 4 кг бумаги. Переработав ее вторично, можно спасти пять деревьев.

Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:
Мусор, который мы выбрасываем  - на самом деле это ресурсы, которые могут использоваться: древесина, пластик, стекло, на выработку которого пошла  бы энергия, пошли бы материалы. По сути, все это возвращается в оборот.    

Обычный минский двор. Как относятся к раздельному сбору мусора здесь, мы поинтересовались у жильцов.

—Собираем пакетики, сортируем и в пакетики. Все бросаем там, где подписано.
—Бутылки отдельно, мусор отдельно, хлеб не выбрасываем, выносим собакам, котикам.      

И все-таки на практике все не так оптимистично. Возможно, дело  в инерции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Вторсырье

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