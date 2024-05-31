Будущая родина белорусской форели! Учёные разработали импрозамещающие корма для ценных пород рыб

Могилевская область планирует вложить больше 1 миллиарда рублей в реализацию инициативы «Один район – один проект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в инвестиционном портфеле региона 23 проекта, благодаря которым рабочими местами обеспечены больше тысячи человек. Отдельное внимание юго-востоку, где планируют построить рыбный кластер. Удачный опыт выращивания форели в регионе уже имеется, а новые производственные площадки помогут замкнуть цикл: от икры до товарной рыбы. Одна из задач, стоящая перед белорусскими учеными – разработать рецептуру кормов для рыб, чтобы уйти от импортных аналогов. Клюнет ли заморская рыбка на белорусские гранулы, знает Юлия Мычка.

Моей работе позавидует каждый рыбак, потому что у меня ежедневный улов. Лаборатория кафедры ихтиологии и рыбоводства Горецкой сельхозакадемии по-настоящему клевое место. В аквариумах здесь обитают тысячи рыб. Про каждый вид аспирантка Анастасия Жарикова знает десятки интересных фактов. Осетры, к примеру, считаются ровесниками динозавров и существовали еще 200 миллионов лет назад. За прошедшие века эволюция почти не затронула их облик, в среднем эти рыбы живут до 70 лет.

Очень активные, любят бить хвостом!

Но сегодня внимание научного сообщества факультета биотехнологии и аквакультуры приковано к другой рыбе – радужной форели. Ставку на эту ценную породу делают юго-восточные регионы Могилевской области, где одновременно реализуются инвестпроекты по производству форели сразу в двух районах. Одна из задач для ученых – разработать для нее рецептуру кормов, чтобы уйти от импортных аналогов. Тема диссертации Анастасии Жариковой – «Рыбоводно-биологические показатели радужной форели под влиянием фульвовой кислоты».