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Будущая родина белорусской форели! Учёные разработали импрозамещающие корма для ценных пород рыб

31 мая 2024 16:45
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Могилевская область планирует вложить больше 1 миллиарда рублей в реализацию инициативы «Один район – один проект», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в инвестиционном портфеле региона 23 проекта, благодаря которым рабочими местами обеспечены больше тысячи человек. Отдельное внимание юго-востоку, где планируют построить рыбный кластер. Удачный опыт выращивания форели в регионе уже имеется, а новые производственные площадки помогут замкнуть цикл: от икры до товарной рыбы. Одна из задач, стоящая перед белорусскими учеными – разработать рецептуру кормов для рыб, чтобы уйти от импортных аналогов.

Клюнет ли заморская рыбка на белорусские гранулы, знает Юлия Мычка.

Будущая родина белорусской форели! Учёные разработали импрозамещающие корма для ценных пород рыб-1

Моей работе позавидует каждый рыбак, потому что у меня ежедневный улов.

Лаборатория кафедры ихтиологии и рыбоводства Горецкой сельхозакадемии по-настоящему клевое место. В аквариумах здесь обитают тысячи рыб. Про каждый вид аспирантка Анастасия Жарикова знает десятки интересных фактов. Осетры, к примеру, считаются ровесниками динозавров и существовали еще 200 миллионов лет назад. За прошедшие века эволюция почти не затронула их облик, в среднем эти рыбы живут до 70 лет.

Будущая родина белорусской форели! Учёные разработали импрозамещающие корма для ценных пород рыб-4

Очень активные, любят бить хвостом!

Будущая родина белорусской форели! Учёные разработали импрозамещающие корма для ценных пород рыб-7

Но сегодня внимание научного сообщества факультета биотехнологии и аквакультуры приковано к другой рыбе – радужной форели. Ставку на эту ценную породу делают юго-восточные регионы Могилевской области, где одновременно реализуются инвестпроекты по производству форели сразу в двух районах. Одна из задач для ученых – разработать для нее рецептуру кормов, чтобы уйти от импортных аналогов. Тема диссертации Анастасии Жариковой – «Рыбоводно-биологические показатели радужной форели под влиянием фульвовой кислоты».

Будущая родина белорусской форели! Учёные разработали импрозамещающие корма для ценных пород рыб-10

Анастасия Жарикова, аспирантка кафедры ихтиологии и рыбоводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии:
Рыбка лучше усваивает корм, лучше растет, испытывает меньше стресса. Более выносливая и в последствии плодовитая.

Подробности в сюжете.

# Белорусская наука # общество # Юлия Мычка

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