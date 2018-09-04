«Будьте очень внимательны в соцсетях». Проверяем зарубежного работодателя

Заманчивые варианты трудоустройства за границей, сомнительный шанс получить дешёвое образование и быстрое предложение руки и сердца от иностранца! Почему стоит опасаться назойливой рекламы и как не попасться на удочку аферистов?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – руководитель программы «Ла Страда Беларусь» – Елена Нестерук.

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Что должен знать человек, который собирается уезжать?

Елена Нестерук, руководитель программы «Ла Страда Беларусь»:

Прежде всего, он должен подумать, куда он хочет поехать, в какую страну и по какой специальности. И, конечно же, изучить ситуацию в этой стране и понять, востребована ли эта профессия на рынке труда в этой стране, какая, в среднем, заработная плата и, вообще, выгодно ли ехать именно по этой специальности работать. Потому что мы живём в Беларуси, мы живём с своём доме, мы чаще всего не платим за аренду квартиры, знаем, сколько стоит питание, но иногда стоит взвесить: выгодно ли уехать за границу работать. У нас есть два варианта – трудоустроиться самостоятельно либо через фирмы, которые имеют лицензию. И тут два разных пути – проверить наличие лицензии, если вы через кого-то трудоустраиваетесь.

Если нет лицензии – это первый момент, который заставляет задуматься.

Ещё очень важно, когда едешь трудоустраиваться в фирму, нужно подписывать обязательно контракт с нанимателем. Именно трудовой договор защищает ваши права, если вы едете трудоустраиваться.

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