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«Будьте очень внимательны в соцсетях». Проверяем зарубежного работодателя

04 сентября 2018 09:46
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Заманчивые варианты трудоустройства за границей, сомнительный шанс получить дешёвое образование и быстрое предложение руки и сердца от иностранца! Почему стоит опасаться назойливой рекламы и как не попасться на удочку аферистов?

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ руководитель программы «Ла Страда Беларусь» Елена Нестерук.

Знакомства по Интернету с иностранцами: почему потенциального жениха стоит пригласить к себе?

Что должен знать человек, который собирается уезжать?

Елена Нестерук, руководитель программы «Ла Страда Беларусь»:
Прежде всего, он должен подумать, куда он хочет поехать, в какую страну и по какой специальности. И, конечно же, изучить ситуацию в этой стране и понять, востребована ли эта профессия на рынке труда в этой стране, какая, в среднем, заработная плата и, вообще, выгодно ли ехать именно по этой специальности работать. Потому что мы живём в Беларуси, мы живём с своём доме, мы чаще всего не платим за аренду квартиры, знаем, сколько стоит питание, но иногда стоит взвесить: выгодно ли уехать за границу работать. У нас есть два варианта трудоустроиться самостоятельно либо через фирмы, которые имеют лицензию. И тут два разных пути проверить наличие лицензии, если вы через кого-то трудоустраиваетесь.

Если нет лицензии это первый момент, который заставляет задуматься.

Ещё очень важно, когда едешь трудоустраиваться в фирму, нужно подписывать обязательно контракт с нанимателем. Именно трудовой договор защищает ваши права, если вы едете трудоустраиваться.

«Многие покупаются на бесплатное образование»: что надо проверить, если едешь учиться в другую страну?

«Будьте очень внимательны в соцсетях». Проверяем зарубежного работодателя -1

Очень часто бывают ситуации, когда забирают паспорт. Его нужно все время с собой брать и никому лучше никогда не отдавать?

Елена Нестерук:
Ну, конечно, никогда паспорт не нужно никому отдавать, потому что очень часто есть уловка, когда речь идёт о торговле людьми: «Дай мне паспорт, я пойду тебя зарегистрирую». Поехали туристом за границу, у вас украли паспорт, в любой стране мира воруют. Конечно, должна быть ксерокопия, у вас всегда должен быть план Б, что делать, если что-то случилось. Вы остались без денег, без паспорта это, конечно, нужно знать телефоны посольств, знать, как связаться с родственниками, иметь деньги на какие-то чрезвычайные ситуации.

И не паниковать!

Нужно обращаться в полицию в этой стране, потому что это первый шанс, что вас найдут и вам помогут вернуться.

«Будьте очень внимательны в соцсетях». Проверяем зарубежного работодателя -4

Если вы не жертва торговли людьми, а просто работали и ваши права были нарушены, решать вам надо в той стране, где вы работали.

«Будьте очень внимательны в соцсетях». Проверяем зарубежного работодателя -7

Сейчас просто есть одна сложность очень много случаев вербовки именно в Интернете.

Будьте очень внимательны в социальных сетях, что вы там читаете.

Вы, как правило, не знаете этих людей, никогда их не видели, а разместить любые картинки и рассказать о том, как будет всё замечательно, любой сможет.

# Работа # общество # Елена Нестерук # Фотофакт

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